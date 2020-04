Al 14 overlijdens door coronavirus in woonzorgcentrum Pottelberg: “Hopelijk coronapiek achter de rug.” LSI

30 april 2020

11u46

Bron: LSI 3 Kortrijk In woonzorgcentrum De Pottelberg in Kortrijk zijn al 14 bewoners aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus overleden. 73 bewoners en 53 medewerkers hebben er positief getest.

Zes bewoners zijn opgenomen in het ziekenhuis, 50 verblijven nog op één van de 3 Covid-afdelingen. Onder meer het cafetaria is als Covidafdeling ingericht. “We hopen dat we de coronapiek in de Pottelberg achter de rug hebben en bereiden ons voor op een terugkeer naar meer normale omstandigheden, zowel voor medewerkers, bewoners als familie”, klinkt het in de nieuwsbrief van de directie. “In de week van 4 mei tem zondag 10 mei worden in samenwerking met een externe firma de 3 Covid afdelingen professioneel schoongemaakt en gedesinfecteerd. We hopen tegen eind volgende week de laatste bewoners terug naar hun woning te brengen.”

Indien er na het stopzetten van de Covid-afdelingen nog nieuwe bewoners positief testen zullen ze in hun eigen wooneenheid met de nodige beschermmaatregelen verzorgd worden. Daarvoor zijn onder meer 5 mobiele sassen ontworpen. Bewoners die genezen zijn verklaard, krijgen een warm welkom met een kaartje en een taartje.