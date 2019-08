Al 13 kandidaat-overnemers voor soepbar Spoon en café De Gouden Aap Boegbeeld Shaun Vanderplancke (28) trekt stekker uit horeca Peter Lanssens

27 augustus 2019

10u00 4 Kortrijk Er zijn al vier kandidaat-overnemers voor café De Gouden Aap en negen kandidaat-overnemers voor soepbar Spoon in Kortrijk. En dat nog geen week nadat boegbeeld Shaun Vanderplancke (28) op Facebook liet weten dat hij de stekker uit de horeca trekt. “Soms tot 110 uur per week werken, het begint zwaar door te wegen. En ik wil mijn carrière een nieuwe creatieve wending geven, nu ik wat ouder ben. Ik hou De Gouden Aap en Spoon wel open, tot er een overname is”, benadrukt hij.

Café De Gouden Aap, met warme en industriële look, is sinds april 2016 open in de Doorniksestraat nabij de Vlasmarkt. Soepbar Spoon zit sinds februari 2015 op het Vandaleplein. Beide bekende horecazaken staan over te nemen, nu Shaun Vanderplancke er mee stopt. “Omdat beide zaken samen runnen op mijn sociaal en privéleven weegt en ik ook wel wat meer naar mijn lichaam moet luisteren”, zegt hij. “Zo kreeg ik in vijf jaar tijd twee keer zona. Logisch ook, want ik werkte zeven jaar lang bijna elke dag, soms tot 110 uur per week. Al vallen de nachtelijke uren in De Gouden Aap best mee hoor. Maar nu ik de kaap van dertig jaar nader, is het tijd om mijn carrière een nieuwe creatieve wending te geven. Wat die wending precies zal zijn, weet ik nog niet. Ik denk er rustig over na. Ik krijg veel steun, nadat ik het nieuws bekendmaakte. Collega-horecabazen vinden mijn beslissing moedig. Veel mensen bedanken me ook voor wat ik voor Kortrijk gedaan heb en wensen me succes voor wat ik nog ga doen. Want ik trek straks wel de stekker uit de horeca, maar niet uit het ondernemerschap.”

Eind dit jaar

Er is veel interesse in De Gouden Aap en Spoon. “Voor alle duidelijkheid: beide zaken zijn apart over te nemen. Het hoeft geen pakket te zijn. Want beide zaken combineren is hard”, zegt Shaun Vanderplancke. “De overname van De Gouden Aap gebeurt ook in samenspraak met brouwerij Omer Vander Ghinste. Over Spoon beslis ik zelf. De huisbaas van het pand is een heel gemoedelijk man, die graag jonge ondernemers steunt. Ik denk dat ik zeker tegen eind dit jaar zal kunnen stoppen, mogelijk vroeger. Wie interesse heeft om over te nemen, spring eens binnen in een van beide zaken. Of contacteer me via de Facebookpagina’s van De Gouden Aap of Spoon.”

Mijn boodschap voor de horeca in Kortrijk? Durf ‘out of the box’ te denken. En speel niet op veilig. Want dat is te makkelijk. Daag jezelf uit en ga er vol voor. Shaun Vanderplancke

Tunnelfestivals en nachtclub

Shaun Vanderplancke, hij kwam in 2018 met de gemeenteraadsverkiezingen bij Team Burgemeester op en haalde 1.181 stemmen, drukte zijn stempel. Zo stelde hij in café De Gouden Aap dj’s in primeur aan Kortrijk voor, die daarna uitgroeiden tot bekende namen. “Ik denk aan optredens in mijn café van Black Mamba en AliA in 2016 en Danga en Emmanuel Top in 2017”, zegt Shaun. Ook bijzonder waren zijn festivals in de Doorniksetunnel tijdens de Sinksenfeesten in 2017, 2018 en 2019. En de tijdelijke nachtclub die hij in oktober 2018 in de parking onder gewezen kliniek Sint-Maarten opende, in samenwerking met de tweejaarlijkse internationale designbeurs Interieur.

Niet op veilig spelen

Het horeca-avontuur van de Kortrijkzaan begon al toen hij pas 17 jaar was, in de vroegere Irish Pub in de Kapucijnenstraat. Hij was daarna, voor De Gouden Aap, vijf jaar het gezicht van Bar des Amis op de hoek van de Onze-Lieve-Vrouwestraat en Grote Markt. “Mijn boodschap voor de horeca in Kortrijk? Durf ‘out of the box’ te denken. En speel niet op veilig. Want dat is te makkelijk. Daag jezelf uit en ga er vol voor”, besluit Shaun.