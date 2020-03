Al 100 vrijwilligers bezorgen boodschappen: “We willen tot 10.000 Kortrijkzanen bereiken” Peter Lanssens

15 maart 2020

16u21 33 Kortrijk De vrijdag opgerichte Facebookgroep ‘Boodschappen laten bezorgen in Groot-Kortrijk’ is een succes. Al zeker honderd vrijwilligers doen mee, na een oproep van Jean-Philippe Vrijghem (19). “We hopen om 10.000 Kortrijkzanen te bereiken en willen vooral de meest kwetsbaren helpen. Zij die niet buiten mogen om zichzelf te beschermen, nu het coronavirus rondwaart.”

Het systeem is simpel en veilig. Helpen doe je door briefjes te bussen bij de mensen thuis, met daarop telkens je naam en telefoonnummer. Zo kunnen mensen, die niet naar buiten kunnen of mogen, je als vrijwilliger opbellen om iets te gaan halen in de winkel of apotheek.

“We kunnen bijvoorbeeld ook een wandeling maken met een huisdier. En wie zich eenzaam voelt thuis, kan altijd een belletje doen om een praatje te slaan”, zegt Jean-Philippe Vrijghem. “Aan de telefoon hé, niet bij iemand thuis. Want we vermijden contact zo veel mogelijk. Zo gaan we niet bij de mensen binnen, om besmettingen uit te sluiten. Wie het ter beschikking heeft, kan als vrijwilliger ook best een mondmasker en handschoenen dragen. Veiligheid staat boven alles, in deze zware tijden. Ik ben niet bang, maar we moeten wel waakzaam zijn en goed zorgen voor elkaar.”

Dodelijk

De bedoeling is om vooral de kwetsbaren te bereiken. Zij die echt niet naar buiten kunnen omdat ze een veel te groot risico lopen, als ze Covid-19 krijgen. “Zo kan het voor kankerpatiënten zelfs dodelijk zijn, als ze corona hebben”, zegt Jean-Philippe Vrijghem. “Mensen van wie de immuniteit sowieso al lager is, moeten echt binnen blijven. Ook senioren blijven best binnen. Het zijn net die mensen die we helpen met het initiatief. Zo heb ik zaterdag alleen al voor zo’n 170 mensen boodschappen gedaan. Aan de deur zetten en wegwezen. Hoe meer vrijwilligers hetzelfde doen, hoe beter. We moeten zelfs in staat zijn om tot 10.000 Kortrijkzanen te helpen op deze manier.”

Verenigingen

Ook Rik Cannaert (61) zit niet stil. De Bissegemnaar ging vrijdag met een gelijkaardig systeem aan de slag. Hij buste vanaf Eva’s Grand Café vooral in de Bissegemsestraat 140 briefjes met zijn naam en telefoonnummer op. Met de vraag of de bewoners boodschappen of medicatie nodig hebben.

“Wie hulp nodig heeft, mag mij bellen”, zegt Rik Cannaert. “Want veel oudere mensen hebben geen sociale media. Ik kreeg al veel berichten. Van mensen die me bedanken voor het initiatief en die zeggen dat ze me gaan bellen als ze hulp nodig hebben. Ik doe dit niet uit eigenbelang, ik ben gewoon een idealist. Maar ik kan natuurlijk niet alles op mijn eentje doen. Ook de politiek moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Zo ben ik bijvoorbeeld van mening dat ook getroffen verenigingen een compensatieregeling verdienen. Een kleine tegemoetkoming zou een mooie geste zijn.”

Wie lid wil worden van de Facebookgroep ‘Boodschappen laten bezorgen in Groot-Kortrijk’: klik hier. Je kan Jean-Philippe Vrijghem ook bellen, voor wie als vrijwilliger wil helpen: tel. 0494/28.92.94.