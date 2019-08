Al 100 acties voor Warmste Week: “Minimaal 30.000 Warmste Deurmatten verkopen” Stunt van bedrijf moet zeker 210.000 euro voor het goede doel opbrengen Peter Lanssens

04 augustus 2019

10u26 3 Kortrijk De Warmste Week komt eind dit jaar voor het eerst naar Kortrijk. In de stad is nu al de kaap van honderd ingediende acties gerond. Het meest opvallende initiatief tot op heden komt van Yves De Rudder. De Kortrijkzaan wil met zijn onderneming Kreisy minimum 30.000 ‘Warmste Deurmatten’ verkopen. Als hij in zijn opzet slaagt, brengt dat minstens 210.000 euro voor het goeie doel op.

De Warmste Week komt na twee jaar domein Puyenbroeck in Wachtebeke naar Kortrijk. Studio Brussel slaat zijn tenten van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december in de stad op, met Weide als kloppend hart. Carine Coigné (59) van het Team Stadsmarketing, als Warmste Vrouw aangesteld om alle acties te coördineren, wacht een zware taak na het zomerverlof. Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) wil duizend acties in Kortrijk én deelgemeenten. Ruim vier maanden voor de start van de Warmste Week staat de teller al op honderd.

Eigenlijk droom ik er zelfs van om 100.000 matten te verkopen. Als dat lukt, overhandigen we tijdens de Warmste Week een cheque van 700.000 euro. Waarom ik het doe? We gaan er met alle Kortrijkzanen volle bak tegenaan. De Warmste Week zet onze stad op de kaart. We gaan echt indruk maken.” Yves De Rudder van Kreisy

Indruk maken

Eén actie springt er uit. Yves De Rudder (54) pakt met de Warmste Deurmat uit. Zijn onderneming Kreisy in het bedrijvencentrum in Stasegem is in het digitaal bedrukken van onder meer textiel gespecialiseerd. De Warmste Deurmat wordt een nylon mat met borsteleffect. Door er digitaal een kokosmat op te drukken. “Perfect te reinigen, de mat mag in de wasmachine”, zegt Yves De Rudder. “De mat is ook kleurvast, gaat niet rotten en heeft een veel langere levensduur dan een traditionele kokosmat. Ik hoop dat er in ieder huis in Groot-Kortrijk een Warmste Deurmat zal liggen. Ik leg de lat op minimum 30.000. Aan een prijs van 20 euro per mat, waarvan er telkens 7 euro naar een nog te bepalen goed doel gaat. Dat komt neer op minimum 210.000 euro. Eigenlijk droom ik er zelfs van om 100.000 matten te verkopen. Als dat lukt, overhandigen we tijdens de Warmste Week een cheque van 700.000 euro. Waarom ik het doe? We gaan er met alle Kortrijkzanen volle bak tegenaan. De Warmste Week zet onze stad op de kaart. We gaan echt indruk maken.”

Langste polonaise van de wereld

De Warmste Deurmat krijgt tegen midden oktober een definitieve vorm en zal tegen begin november te koop zijn. “Er tonen al ketens interesse om de matten te verkopen, zoals Dreamland en Standaard Boekhandel”, zegt Yves De Rudder. Er zijn nog meer opvallende acties rond de Warmste Week op komst zoals de langste polonaise van de wereld, een fakkeltocht met 1.500 brandweermannen en -vrouwen naar het Nelson Mandelaplein op Weide, een ezelstoet vanuit Kuurne naar Kortrijk, de Warmste Barbecue, noem maar op. Horecabazen, handelaars, verenigingen, inwoners, straat- en buurtcomités enzovoort, iedereen is nu al volop acties aan het voorbereiden. “We gaan alle mogelijke middelen inzetten. Want het zal zeker niet enkel rond Weide draaien”, zegt Carine Coigné. “Alles wat we in huis hebben zoals pleinen en OC’s, ook in deelgemeenten, gaan we gebruiken. Alle acties, hoe klein ook, zijn welkom. We contacteren iedereen die een actie indient. Om duidelijke afspraken te maken. Acties registreren doe je àltijd via www.kortrijk.be/1777. Waar je een formulier invult.”

De keuze van Studio Brussel voor Kortrijk is nu al een ‘match made in heaven’ Nethoofd Jan Van Biesen

100.000 bezoekers

De stad zal met de NMBS onderhandelen om wie de Warmste Week bezoekt met een vijftig procent goedkoper weekendbiljet te laten komen. “We gaan trein en bus promoten. Het Nelson Mandelaplein ligt op acht minuutjes wandelen van het station”, zegt Carine Coigné. Domein Puyenbroeck in Wachtebeke ontving eind vorig jaar tijdens de Warmste Week zo’n 50.000 bezoekers. Van Quickenborne legt de lat, zo wordt er toch verteld, op het dubbele. Hij wil dat er minstens 100.000 bezoekers naar Kortrijk komen, tijdens de Warmste Week. Jan Van Biesen, nethoofd van Studio Brussel, ziet het al helemaal zitten. “Onze keuze voor Kortrijk is nu al een ‘match made in heaven”, zei Jan Van Biesen enkele weken geleden op een startmeeting in de Concertstudio van Muziekcentrum Track in Kortrijk. Op 18 september volgt meer nieuws. Vanaf dan moeten alles acties rond de Warmste Week ook bij Studio Brussel zelf geregistreerd worden.