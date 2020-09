Al 1.851 coronaboetes in Kortrijk Peter Lanssens

28 september 2020

12u05 1 Kortrijk Er zijn tussen maart en 22 september al 1.851 coronaboetes uitgeschreven in Kortrijk. Dat blijkt uit cijfers van de politiezone Vlas, die politieraadslid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) opvroeg. Het ging in de eerste maanden vooral over inbreuken op het verplaatsings- en samenscholingsverbod. Later verschoof het zwaartepunt van de coronapv’s naar de mondmaskerplicht.

Het volgende aantal inbreuken werd al geregistreerd: in maart 323, in april 797, in mei 403, in juni 49, in juli 43 en in augustus 183. Meer dan de helft van de 53 coronapv’s voor september gaat over inbreuken op de mondmaskerplicht binnen de kleine ring (R36). Die mondmaskerplicht, bij besluit van Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester), is nog tot en met woensdag 30 september van kracht. Nog enkele cijfers over de coronaboetes: 79 procent van de overtreders is mannelijk, 7 procent is minderjarig en 53 procent is tussen 18 en 29 jaar. Ook opmerkelijk: de politie bevestigt aan Vlaams Belang dat er extra toezicht is in parken en op pleinen, met interventieploegen en fietspatrouilles. Vragen over de nationaliteit van de daders zijn door de politiezone niet beantwoord. “Wat niet hoort in een lokale democratie, we laten het hier niet bij”, zegt Wouter Vermeersch. “Zodra de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken bekend is, zal ik deze vraag opnieuw voorleggen.”