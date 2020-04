Al 1.185 pv’s voor overtredingen coronamaatregelen in politiezone Vlas, andere criminaliteit maar ook huiselijk geweld daalt meer dan een derde LSI/LPS

28 april 2020

07u12

Bron: LSI/LPS 8 Kortrijk Sinds de invoering van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn er in de politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) al 1.185 processen-verbaal uitgeschreven. Dat is maandagavond tijdens de digitale politieraad gezegd. Gemiddeld zijn er 27 pv’s per dag uitgeschreven.

Het leeuwenaandeel van de pv’s is in Kortrijk uitgeschreven, gemiddeld zo’n 24,6 per dag. Het ging voornamelijk om het niet naleven van het samenscholingsverbod en niet-essentiële verplaatsingen. “Uit het aantal pv’s blijkt duidelijk dat de politiezone zeer actief en bewust heeft ingezet op de handhaving van de maatregelen, dit om de verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk tegen te gaan”, luidt het. “In het kader van de volksgezondheid kunnen we geen laksheid of enige versoepeling toestaan. De politiemensen doen dit steeds op een heel menselijke manier, zonder enige heksenjacht te houden. Alle pv’s worden overgemaakt aan het parket die over de vervolging beslist. Van de boetes die zullen opgelegd worden gaat geen enkele euro naar Kortrijk, Kuurne en Lendelede.”

Criminaliteit daalt met een derde

In Kuurne zijn gemiddeld 1,9 pv’s per dag, in Lendelede 0,4 per dag uitgeschreven. Op vrijdag en zaterdag waren er telkens gemiddeld meer inbreuken dan op andere dagen. Het zijn vooral mannen tussen 18 en 30 jaar die inbreuken plegen. De andere criminaliteit blijkt in de coronaperiode met 36% gedaald. Het aantal inbraken daalde met meer dan 60%, het aantal fietsdiefstallen met 75%. Informaticacriminaliteit steeg dan weer. Opmerkelijk: het aantal pv’s voor intrafamiliaal geweld daalde met 39 pv’s.