Al 1.126 inschrijvingen voor Rode Neuzen Dag: ook Kortrijkse scholen doen mee Peter Lanssens

21 juni 2019

13u00 5 Kortrijk De campagne voor de vierde Rode Neuzen Dag - de goeddoelactie van VTM, Qmusic, HLN en Belfius - loopt als een trein. De actie wil van zoveel mogelijk scholen in Vlaanderen een Rode Neuzen School maken. Er zijn al 1.126 scholen ingeschreven, waaronder de hotelschool Rhizo en De Lage Kouter in Kortrijk. “We gaan alle leerlingen betrekken”, zegt Annelies Desseyn van De Lage Kouter.

Uit een onderzoek bij duizend Vlaamse jongeren blijkt dat een op de twee jongeren het gevoel heeft dat ze te veel onder druk staan om het goed te doen op school. Terwijl ook onzekerheid over hun uiterlijk hen parten speelt. Om die problematiek onder de aandacht te brengen, roept De Rode Neuzen Dag dit jaar zoveel mogelijk scholen op om acties te organiseren. Het hoogtepunt van de actie wordt een grote slotshow op 29 november. In De Lage Kouter in de Beekstraat in Kortrijk zien ze het groot. Het is een school waar leerlingen met veel ondersteuning beroepsopleidingen krijgen. Er hangt een groot spandoek aan de school en de rode neuzen zijn er ook al. “De acties moeten nog vorm krijgen, maar de bedoeling is om met de start van volgend schooljaar er alle leerlingen bij te betrekken”, zegt coördinator Annelies Desseyn. “Ik denk aan de verkoop van rode neuzen, zoals op de Grote Markt in Kortrijk.”

We vormen een leerlingenzaal tot gezellige ruimte om. Waar pauzes echte pauzes zijn, zonder stress. Annelies Desseyn van De Lage Kouter

Pauzes zonder stress

De Lage Kouter levert veel inspanningen om de 260 leerlingen zich beter te laten voelen. Zo krijgt de school 4.800 euro van de Koning Boudewijnstichting voor een project waarin een leerlingenzaal omgevormd wordt tot een gezellige ruimte met wat groen. “Waar pauzes echte pauzes zijn, zonder stress”, legt Annelies Desseyn uit. “Om het welbevinden van onze leerlingen zo te verhogen.”

Stadsspel

Maar er is meer. De vzw ew32 ontwikkelde samen met partners een stadsspel voor Lage Kouter. In grote lijnen uitgelegd: leerlingen krijgen opdrachten vanuit de centrale bibliotheek in Kortrijk, uit te voeren in de stad. “Zoals de mensen op straat vragen wat ze doen om zich beter te voelen als ze last van stress hebben”, vertelt Annelies Desseyn. “Of een compliment geven aan mensen op straat en kijken hoe die reageren.” Nóg een project: Lage Kouter wil in samenwerking met de stad en armenvereniging A’kzie tegen februari 2020 zo’n 50 organisaties oplijsten, die handig kunnen zijn voor de leerlingen. “Want nu zien ze door de bomen het bos niet meer”, vertelt Annelies Desseyn. “Zo hebben we leerlingen die al alleen wonen. We willen hen nog meer op weg helpen in het leven door hen in contact te brengen met de juiste instanties.”

Rode Neuzen Dag helpt om leerlingen vlot te bereiken, de problematiek bespreekbaar te maken en hen tot acties aan te zetten. Ine Walrop van hotelschool Rhizo

Opleiding voor leerkrachten

Nog een laatste project in de Lage Kouter, ook tegen februari 2020, is een opleiding rond herstelgericht werken voor de leerkrachten uitrollen. “Zodat ze een nog betere coach zijn om positief uit conflicten te raken, zonder elkaar te beschuldigen”, legt Annelies Desseyn uit. “Want conflicten zijn óók redenen om je slecht te voelen”, aldus Desseyn. Ook de hotelschool Rhizo wordt een Rode Neuzen school, maar daar wordt alles nog opgestart. “We doen mee omdat Rode Neuzen Dag helpt om de leerlingen vlot te bereiken, de problematiek bespreekbaar te maken en hen aan te zetten tot acties”, zegt godsdienstlerares Ine Walrop. “Welke acties dat zullen zijn, zien we volgend schooljaar wel.”

Druk op schouders

“We gaan de scholen inspireren en ondersteunen”, zegt Qmusic-dj en Rode Neuzen Dag-supporter Sam De Bruyn. “Het geld van hun acties gaat naar hun eigen gekozen projecten, aangevuld met een financiëel extraatje door acties die de rest van Vlaanderen organiseert.” Sarah Van Gysegem, jongerenexpert bij de Gezinsbond en auteur van ‘Typisch Tieners’, benadrukt dat de druk op de schouders van jongeren zwaar is. “Ook ik voelde mij lelijk als tiener”, zegt ze. “Maar ik kon mezelf na de uren niet meer vergelijken met de knapste meisjes op school. Vandaag is dat vergelijkingsmateriaal op sociale media er de klok rond. Als je weet dat veertig procent van de jongeren elke dag stress voelt, kun je moeilijk spreken van een zalig onbezorgde jeugd. Jongeren kijken nochtans met een heel open blik naar de wereld en maken graag grote plannen.”