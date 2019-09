Agressieveling terecht voor zinloos geweld: “Verkeerde geslagen en achtervolgd” LSI

11 september 2019

18u20

Bron: LSI 0 Kortrijk Er hangt een 44-jarige man uit Kortrijk een effectieve celstraf van zes maanden en een boete van 400 euro boven het hoofd. In het centrum van Kortrijk sloeg hij een man met een lichte mentale beperking van de fiets en achtervolgde hem.

Op 29 mei 2019 verliet het slachtoffer na vrijwilligerswerk het Kortrijkse stadhuis. In de Papestraat kreeg hij uit het niets klappen van Jurgen V., die er met zijn vriendin, een transgender, wandelde. Het slachtoffer liet zijn fiets vallen en zette het op een lopen. V. bleef hem tot in de Beheerstraat achtervolgen en diende hem nog enkele rake klappen toe. “Even voordien hadden drie jongeren kwetsende opmerkingen over mijn vriendin gemaakt. Ik dacht dat het slachtoffer daar bijhoorde. Maar dat bleek niet het geval, de verkeerde kreeg klappen”, klonk het woensdag voor de rechter. V. kampt met een agressieprobleem en liep al verschillende veroordelingen voor slagen en verwondingen op. Op 2 oktober gaat de zaak verder.