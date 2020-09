Agressieveling riskeert vier jaar cel voor slaan ouders en schoppen agent Alexander Haezebrouck

07 september 2020

18u01 0 Kortrijk Een 40-jarige man uit Kortrijk riskeert vier jaar cel omdat hij tijdens een hoog oplopende ruzie zijn vader sloeg en een agent in zijn gezicht trapte. De man dagvaardde de agent rechtstreeks omdat die hem een vuistslag gaf. “Hij deed dat om hem te desoriënteren en hem onder controle te kunnen krijgen, wat moest hij anders doen?”, pleitte de advocaat van de agent.

De 40-jarige beklaagde kreeg het op 22 januari vorig jaar thuis plots aan de stok met zijn vader na een cafébezoek. Beiden waren zwaar onder invloed van alcohol en de discussie liep uit de hand. “Hij nam een stoel en haalde ermee uit naar zijn vader”, zei het openbaar ministerie. “Vader krijgt nadien slagen en schoppen van zijn zoon. Ook zijn moeder kreeg een duw toen ze wilde tussenkomen. Toen de agenten ter plaatse kwamen, was de man niet voor rede vatbaar. Hij bedreigde iedereen die te dichtbij kwam en met zes agenten kregen ze hem amper onder controle. In de combi trapte hij plots in het gezicht van een agent die daardoor twee dagen arbeidsongeschikt was.” Het was niet de eerste keer dat hij erg agressief reageerde tegenover zijn ouders. In 2010 werd hij ook al eens veroordeeld voor slagen en verwondingen tegenover zijn ouders en ook toen sloeg hij een agent. Hij werd toen veroordeeld tot 50 uur werkstraf.

Agent rechtstreeks gedagvaard

Volgens beklaagde verliepen de feiten enigszins anders. “Ik heb mijn vader enkel een duw gegeven”, zei hij tegen de rechter. “Hij is daardoor over de zetel met zijn hoofd op tafel gevallen. Daar ben ik fout geweest. Maar een agent al zittend in zijn gezicht trappen? Sorry ik ben geen karate kid.” De advocate van de man dagvaardde de agent rechtstreeks voor de vuistslag die hij hem nadien toebracht. “Mijn cliënt was inderdaad erg weerspannig”, pleitte zijn advocate Elisabeth Vanpeteghem. “Maar hij heeft last van een hernia en wou zich recht zetten. Daarbij zou hij een schopbeweging gemaakt hebben. Daarna werd zijn been boven de tafel gehouden en was hij geneutraliseerd. Pas dan kwam de vuistslag van de agent. Die vuistslag was dus helemaal niet noodzakelijk.” Het openbaar ministerie en de advocaat van de agent zijn het hier helemaal niet mee eens. “Hoe dat men durft mijn cliënt hier rechtstreeks te dagvaarden”, pleitte Hans Beerlandt die 1.000 euro morele schade vraagt voor de agent. “Hij was gewoon zijn werk aan het doen. Na de trap vreesde hij voor de veiligheid van zijn collega’s omdat ze hem niet onder controle kregen. Wat had hij anders moeten doen? Hij moest dat zelfs doen en dat was volkomen legitiem.” Naast de gevangenisstraf riskeert beklaagde ook nog een geldboete van 1.600 euro. Vonnis op 5 oktober.