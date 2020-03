Agressieveling in cel na stuk slaan ruiten Welzijnshuis Roeselare én Agentschap Integratie en Inburgering Kortrijk LSI

05 maart 2020

18u21

Bron: LSI 0 Kortrijk De man die maandagavond maar liefst 17 ramen van het Welzijnshuis in Roeselare aan diggelen sloeg, vernielde dinsdagochtend ook vier ruiten van het kantoor van het Agentschap Integratie en Inburgering in de Wijngaardstraat in Kortrijk. De onderzoeksrechter besliste om de 40-jarige man aan te houden en in de cel te stoppen.

Omdat begeleiding van de veertiger onmogelijk was geworden, zette het Welzijnshuis in Roeselare eerder al de samenwerking met de man stop. Maandagavond dook hij evenwel opnieuw aan het Welzijnshuis langs de Gasthuisstraat op en bewerkte 17 ruiten met kasseien. De politie stelde een proces-verbaal op en spoorde de man, die geen officieel adres heeft, op. Lang moesten ze niet wachten om hem te klissen. Dinsdagochtend sloeg Dinu T. opnieuw toe, dit keer bij het Agentschap Integratie en Inburgering in Kortrijk, waar hij een inburgeringscursus volgde. Hij ging er vier ruiten met een baksteen te lijf. Daarna trok hij nog naar cvo MIRAS op het Nelson Mandelaplein waar hij binnen schade aanrichtte. Daar kon hij tot de komst van de politie in bedwang gehouden worden. Na verhoor besliste de onderzoeksrechter om hem aan te houden. Mogelijk zal een psychiater aangesteld worden om te onderzoeken of hij toerekeningsvatbaar is en gedwongen opgenomen moet worden. De man kreeg na eerdere moeilijkheden al een toegangsverbod tot het Roeselaarse Welzijnshuis en stadhuis.