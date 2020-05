Agnes viert 100ste verjaardag in WZC De Pottelberg, schepen Ruth feliciteert haar in filmpje Peter Lanssens

01 mei 2020

06u42 0 Kortrijk De honderdste verjaardag van Agnes Libbrecht is creatief gevierd in woonzorgcentrum De Pottelberg. Om het Agnes zo aangenaam mogelijk te maken, ondanks het verbod op bezoek in coronatijden. Zo werden er filmpjes gemaakt.

Het was geen eenzame verjaardag voor Agnes. Familieleden zwaaiden buiten aan De Pottelberg naar Agnes. En ontkurkten champagne, om te toosten op haar verjaardag. Agnes genoot van een glaasje op haar kamer. Er was ook taart, voor Agnes en haar afdeling. Die lekkere verjaardagstaart kwam van bakker Nick Verschaeve uit Bissegem, man van kleindochter Marjan De Rudder. De familie zorgde voor een leuk filmpje. En schepen van Bevolking Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) sprak Agnes toe vanuit de trouwzaal in het historisch stadhuis.



Toneelspelen

Agnes had een grote passie: toneelspelen. Ze speelde vanaf haar 7 jaar toneel, samen met haar zus Maria. Ze bleef haar hobby bij de KAV van Sint-Jan uitoefenen. Ook kinderen, klein- en achterkleinkinderen kregen de microbe te pakken. Enkele familieleden zijn nu nog altijd actief in het toneelmilieu. Agnes leerde haar man Werner De Vos bij kapper Willy kennen. Ze huwden op 27 augustus 1937. Ze kregen twee meisjes en vier jongens. Er zijn van de kinderen enkel nog twee zonen in leven: Jacques en Johnny. Echtgenoot Werner overleed op 13 januari 2001. Agnes woont sinds 14 februari 2017 in WZC De Pottelberg.

Zoetigheden

Agnes heeft twaalf klein-, negentien achterklein- en twee achterachterkleinkinderen. De jarige kreeg vorige week vrijdag al een boeket bloemen van de stad Kortrijk. Agnes kreeg ook een mand met zoetigheden cadeau.