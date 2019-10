Afvalophalers houden stickeractie voor ALS-Liga Peter Lanssens

24 oktober 2019

15u51 4 Kortrijk Team Afvalophaling in Kortrijk organiseert een ludieke stickerverkoop ten voordele van de ALS-Liga. Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een dodelijke zenuw-spierziekte. De Liga behartigt de belangen van patiënten.

Kortrijkzanen kunnen de stickers wekelijks op hun huisvuilzak kleven. Een sticker kost 5 euro. “Wedden dat de ophaalmannen de bestickerde vuilniszakken met dubbele spierkracht de ophaalwagens inkieperen”, klinkt het bij de stad. De stickers worden verkocht in het stadhuis, in Toerisme Kortrijk in het Begijnhofpark, in museum Texture in de Noordstraat, in de dienst Afvalophaling in de Rekkemsestraat in Marke, in de OC’s de Lange Munte en Aalbeke, Bissegem, Bellegem, Marke, Heule en Rollegem en in de wijkcentra De Bildings, De Vlaskapelle, Overleie, De Zonnewijzer, Aalbeke, Bellegem en De Zevenkamer. Info: www.kortrijk.be/alsstickeractie.