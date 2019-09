Afvalintercommunale Imog viert 50-jarig bestaan: werking met 18 jaar verlengd Peter Lanssens

10 september 2019

11u26 17 Kortrijk Imog vierde op maandag 9 september het 50-jarig bestaan in de stadsschouwburg in Kortrijk. Waar tijdens een buitengewone algemene vergadering eerst de verlenging van de werking van de afvalintercommunale met 18 jaar goedgekeurd werd. Door de burgemeesters van de steden en gemeenten waar Imog actief is en door de ‘stakeholders’ van de vennoten.

Na die protocollaire ondertekening volgde een academisch gedeelte voor genodigden, ook in de stadsschouwburg. De intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid (Imog) heeft vestigingen in de Kortrijksesteenweg in Harelbeke en de Sint-Pietersbruglaan in Moen. Afvalverwerking, sortering en recyclage staan in grote lijnen centraal bij Imog. De intercommunale zorgt voor de geïntegreerde afvalverwerking van zo’n 240.000 mensen uit Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kruisem, Kuurne, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem. Alle verdere info over de werking staat op de website www.imog.be.