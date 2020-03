Aftrap nieuw initiatief rond elektronische muziek uitgesteld door corona Joyce Mesdag

13 maart 2020

16u39 5 Kortrijk Enkele evenementen waarbij elektronische muziek gecombineerd worden met kunst in Kortrijk zijn uitgesteld door het coronavirus.

Dat er te weinig aandacht is voor en te weinig te doen is met elektronische muziek in Kortrijk, vinden Simon De Rous (26) en Pieter Foulon (29). Met Musicstories willen ze daar verandering in brengen. “We willen op unieke locaties lokale artiesten een podium geven”, vertelt het tweetal. “En dat in combinatie met kunst. Een voorbeeld? We hebben plannen om in de Broeltorens een elektronisch muziekevent in te richten. In de ene Broeltoren kunnen mensen yoga beoefenen, in de andere toren richten we een bar in. En intussen wordt elektronische muziek gedraaid. Maar het kan even goed een kunsttentoonstelling zijn waar we elektronische muziek op draaien, of we spelen elektronische muziek in een plaatselijk café dat we met een decor helemaal in een andere sfeer brengen.”

Jong talent

Zondag stond er een eerste evenement op de planning: een ontbijt in café Ziggy, met elektronische muziek. “Uiteraard is het jammer dat onze start nu uitgesteld is. Maar mensen zullen binnenkort zeker opnieuw van Musicstories horen.” De stad ziet alvast muziek in het initiatief. “Cultuur leeft meer dan ooit in onze stad. Dat bewijst dit initiatief dat een podium biedt aan lokale producers, deejays en kunstenaars. Jong, lokaal talent wordt zo extra in de kijker gezet. Dat kadert perfect binnen onze kandidatuur tot Culturele Hoofdstad”, zo zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).