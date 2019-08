Afscheid van Congolese man (21) die verdronk in kanaal: “Voor altijd in onze harten” Hans Verbeke

06 augustus 2019

19u02 2 Kortrijk In het ontmoetingscentrum De Lange Munte, langs de Beeklaan in Kortrijk, hebben enkele honderden mensen dinsdagnamiddag afscheid genomen van Norbert Nsanzimana. De 21-jarige man verdronk vorige week maandag in het kanaal Bossuit-Kortrijk. Het werd een serene woorddienst op Afrikaanse wijze, opgefleurd met ingetogen liederen.

In de begroetingskamer van het AZ Groeninge was het een week lang veel drukker dan gewoonlijk. Aanleiding: het overlijden van Norbert Nsanzimana, de 21-jarige man van Congolese afkomst uit Schaarbeek die tijdens een verblijf bij z’n vader in Kortrijk verdronk. Vele tientallen mensen trokken naar het ziekenhuis, waar de jongeman opgebaard lag, om er te rouwen. Maar anders dan in onze cultuur, waar zo’n bezoekjes hooguit tien of vijftien minuten in beslag nemen, bleven de meeste mensen van Congolese origine urenlang, soms zelfs een volledige namiddag in de omgeving van het stoffelijk overschot.

Uit alle windstreken

De afscheidsplechtigheid van Norbert Nsanzimana begon om 14 uur, verliep in het Congolees en werd vrijwel simultaan vertaald naar het Frans. Occasioneel werd ook wat Nederlands gesproken. Persoonlijke getuigenissen waren er niet, wel woorden van verdriet. Er werden ook liederen gezongen. Enkele tientallen mensen droegen een wit T-shirt met daarop een foto van Norbert en de spreuk ‘Forever in our hearts’ (voor altijd in onze harten). Witte rozen, als teken van hoop, fleurden de dienst op.

De vrij informele plechtigheid, waarbij meer dan eens mensen even de zaal verlieten, werd afgesloten met een gebed. Het merendeel van de aanwezigen trok daarna mee naar de begraafplaats waar Norbert zijn laatste rustplaats krijgt. Toen ook dat afgerond was, ging het opnieuw naar het OC De Lange Munte waar nog wat nagepraat werd bij een drankje.