Afghaan ontkent na elf maanden cel steekpartij op appartement LSI

13 februari 2020

17u12

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 25-jarige Afghaan uit Kortrijk ontkent na een verblijf van 11 maanden in de cel nog altijd dat hij op zijn appartement een Armeniër met een mes toetakelde. De man stond voor de rechtbank terecht en riskeert 30 maanden celstraf en 2.400 euro boete.

Op 17 mei 2019 liep bij de politie de melding binnen dat een zwaar bebloede man op de stoep van een appartement in de Sint-Rochuslaan lag. Het Armeense slachtoffer was zware verwondingen aan het hoofd. Een bloedspoor leidde de agenten naar het appartement van Hedayat S. (25) en zijn vriendin op de tweede verdieping.

Uit het onderzoek bleek er een schermutseling te zijn ontstaan toen Hedayat S. bij zijn thuiskomst het onbekende slachtoffer bij zijn vriendin in zijn appartement aantrof. Tijdens de schermutseling vielen beide kemphanen door een trapleuning naar beneden. Volgens S. is dat de oorzaak van de zware verwondingen. Hij ontkent dat hij een mes gebruikte. Het slachtoffer vroeg een schadevergoeding van 3.625 euro. Verder wou hij niet vertellen wat er juist gebeurd is. De rechter fronste de wenkbrauwen en vroeg zich af toch af wat hij daar precies op dat appartement deed. “Hij wil zich zo ver mogelijk van het levensgevaarlijke Afghaanse milieu houden”, aldus zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke, zonder een antwoord op de vraag te geven. Hij refereerde daarmee aan de dubbele kotmoord in Kortrijk die door een Afghaan is gepleegd en de talrijke vechtpartijen in de stad waarbij Afghanen betrokken waren. “De enige stem die in dit dossier ontbreekt, is die van het slachtoffer. Dàt vind ik vreemd”, reageerde advocate Nadia Lorenzetti namens S. Volgens haar is er sprake van wettige zelfverdediging of uitlokking. Mogelijk situeert de vechtpartij zich in het Kortrijkse drugsmilieu. S. werd in juni 2019 al voor drugshandel veroordeeld. Vonnis op 19 februari.