Afgelast door corona, volg het hier live. Waar kan ik nog naartoe en waar niet in de regio Kortrijk, Waregem en Menen? Arne Hanseeuw Peter Lanssens Joyce Mesdag Pieterjan Neirynck Alexander Haezebrouck

12 maart 2020

12u09 48 Kortrijk Alle evenementen tot 1.000 mensen worden geannuleerd, alle rusthuizen gaan dicht tot na de paasvakantie en burgemeesters zoals Bart Tommelein van Oostende roepen op de raad van viroloog Van Ranst op te volgen en alles af te gelasten. De maatregelen rond het coronavirus worden steeds uitgebreider. Om het overzicht te bewaren voor jouw regio bundelen we hier alles in één stuk.

WEVELGEM: De wielerwedstrijd Gent-Wevelgem gaat niet door. Vlaams minister van Sport, Ben Weyts heeft een streep getrokken door alle sportwedstrijden met publiek tot en met 31 maart.

KORTRIJK: Concertorganisator Wilde Westen annuleert de optredens van Front 242 en Ansatz Der Maschine, in de concertzaal van De Kreun op het Conservatoriumplein in Kortrijk.

KORTRIJK: De jaarlijkse voetbalquiz van United 19 (sfeergroep van KV Kortrijk) is geannuleerd, op vrijdag 13 maart in OC De Troubadour in Bissegem

KORTRIJK: Theater Antigone op Overleie schrapt alle activiteiten, tot eind maart.

KORTRIJK: Het Lentefeest op zaterdag 21 maart in Kortrijk is afgelast. Er wordt een datum later in het voorjaar gezocht.

ROLLEGEM: Op advies van De Gezinsbond nationaal wordt de tweedehandsbeurs van zaterdag 14 maart in het buurthuis van Rollegem afgelast.

HARELBEKE: De wielerwedstrijd E3 Harelbeke gaat niet door. Vlaams minister van Sport, Ben Weyts heeft een streep getrokken door alle sportwedstrijden met publiek tot en met 31 maart.

MENEN: De stad Menen annuleert al haar binnen- en buitenactiviteiten vanaf morgen tot en met 19 april. Dat wil zeggen dat het zwembad, CC De Steiger, bibliotheken, woonzorgenctra, lokale diensten en sportzalen al die tijd gesloten blijven. Ook alle geplande evenementen georganiseerd door derden in openbare gebouwen gaan niet door. Diensten zoals het stadhuis, sociale diensten en gemeentehuizen blijven wel open en bereikbaar. Ook de lessen in de gemeentescholen Lauwe en Rekkem en academies gaan gewoon door, maar externen zoals ouders mogen niet naar binnen. De Stad Menen raadt andere organisaties ten zeerste aan de richtlijnen van de overheid stipt op te volgen.

ROLLEGEM: Koningin Mathilde brengt op vrijdag 13 maart dan toch geen bezoek aan multifunctioneel centrum (MFC) De Kindervriend in Rollegem, bij Kortrijk. Het bezoek is afgelast. Dat laat het koningshuis weten. Het risico is te groot, nu ook ons land midden de coronacrisis zit.

KORTRIJK: De infodag van de hogeschool West-Vlaanderen (Howest) op zaterdag 14 maart is geschrapt.

KORTRIJK: Een berenhospitaal in de universiteit Kulak, waar kinderen hun knuffel verzorgen, is geschrapt op zaterdag 14 maart

KORTRIJK: Deze wijkcentra gaan dicht: De Zonnewijzer, ’t Cirkant, Overleie, De Zevenkamer, De Vlaskapelle, Bellegem, De Weister, De Bildings en OC De Lange Munte. De bib daar blijft wel open.

KORTRIJK: Een provinciaal bowlingtornooi in Sunset Bowling in de Brugsesteenweg, op 26 maart, is geannuleerd.

HEULE: De wielerwedstrijd voor dames jeugd in Heule, op zondag 15 maart, is geannuleerd.

HEULE: Sluit ook: dagverzorgingscentrum De Kolleblomme in Heule. De OC’s in Groot-Kortrijk blijven voorlopig open.

HEULE: Het schoolfeest ‘Spes in Space’ van Spes Nostra, op 29 maart, is geannuleerd.

KORTRIJK: Wordt geschrapt: het evenement ‘op de koffie met de burgemeester en schepenen’, op 16 maart in OC De Lange Munte.

KORTRIJK: In Kortrijk Xpo wordt de jobhappening op 26 maart geannuleerd, naast het al bekende uitstel van de beurzen Tavola en Techni-Mat.

KORTRIJK: Het Conservatorium en de Academie treffen maatregelen. Toonmomenten, waarop een mix van leeftijdsgroepen aanwezig is, worden geannuleerd.

KORTRIJK: Evenementenhal Depart op Weide blijft open omdat er geen fuiven zijn met meer dan 1.000 personen.

KORTRIJK: Ook de boekenbeurs van Lannoo is geen probleem omdat er nooit 1.000 mensen tegelijk aanwezig zijn.

KORTRIJK: In de stadsschouwburg en muziekcentrum Track zijn 19 evenementen gepland tot eind maart. Het bezoekersaantal overschrijdt nooit de drempel van 1.000. Wie ziek is of tot een risicogroep behoort, kan zijn of haar ticket terugbetaald krijgen via Schouwburg Kortrijk en/of Track. Ook de concertzaal van muziekclub De Kreun blijft dus open.

KORTRIJK: De stad bereidt zich verder voor op mogelijke extra maatregelen voor grote publieksevenementen zoals de Paasfoor en Sinksen. Maar nu is dat nog niet aan de orde.

WAREGEM: Zwembad De Treffer sluit vanaf vrijdag de deuren, al zeker tot en met 3 april. Ook scholen voor scholen blijft het bad gesloten.

WAREGEM: Vi-Tec, de allereerste wijnbouwbeurs in Vlaanderen wordt alsnog geannuleerd. Het evenement verplaatst naar 28 en 29 november.

WAREGEM: De organisatie van Run Into The Zone verschuift het loopevenement van zaterdag 28 maart naar zaterdag 22 augustus. Er nemen jaarlijks zo’n 1.200 lopers deel en de organisatie kan naar eigen zeggen “niet alle nodige maatregelen nemen om te garanderen dat eventuele besmettingen niet worden overgedragen”. Deelnemers die al ingeschreven waren, moeten niks ondernemen.

WAREGEM: Alle voorstellingen in cultuurcentrum De Schakel zijn geannuleerd, al zeker tot en met vrijdag 3 april. De bibliotheken blijven open, behalve tijdens de aangekondigde sluiting tussen 23 maart en 31 maart. Drie extra activiteiten gaan niet meer door.

WAREGEM: De uitreiking van de Young Women in Public Affairs-award door serviceclub Zonta, die donderdagavond zou plaatsvinden in cultuurcentrum De Schakel, wordt geannuleerd.

AVELGEM: Het gemeentebestuur verbiedt alle activiteiten, evenementen en manifestaties in de gemeentelijke openbare gebouwen. Daarom wordt het optreden van Scala & Kolacny Brothers in de Sint-Martinuskerk geannuleerd, net als een voorstelling van Gert Bettens, Eva De Roovere en De Flandriens in theaterzaal Spikkerelle.

ANZEGEM: KSA-fuif Neonnacht in cultuurcentrum De Stringe gaat komende zaterdag niet door, na overleg met de burgemeester. De organisatie zoekt een nieuwe datum en communiceert zo snel mogelijk over de verkochte tickets. Ook een theatervoorstelling en een mantelzorgnamiddag op 16 maart en filmvoorstellingen op 30 maart worden afgelast.

WEVELGEM: Zoals eerder al gemeld gaat het schoolfeest van VBS Wijnberg van komend weekend niet door. Het schoolfeest is afgelast en gaat ook niet door op een latere datum.

MENEN: De volleybalcompetitie ligt drie weken stil en dus gaat de thuismatch en eerste match van de Play Downs van Decospan Volley Menen dit weekend niet door. De match wordt uitgesteld naar april. Ook het eetfestijn De Kiekenfret van het volleyteam komende zondagmiddag gaat niet door. Het eetfestijn wordt uitgesteld.

WEVELGEM: Het dansevent Concordance in de Porseleinhallen van komende zaterdag gaat niet door. Het dansevent wordt door de coronadreiging verplaatst naar een nieuwe datum in het najaar. Wie al tickets heeft kan die houden voor de latere datum. Concordanse is een dansevent met live orkest en DJ.

ZWEVEGEM: De interscolaire zwemhappening in Zwevegem gaat zaterdag niet door vanwege coronavirus.

HARELBEKE: Het jaarlijkse lifestyle event van de Harelbeekse handelaars, dat morgen vrijdag gepland stond, wordt verplaatst naar 24 september.