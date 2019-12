Advocaat pleit advocaat vrij van gebruik gsm achter stuur LSI

12 december 2019

14u57

Bron: LSI 12 Kortrijk Advocaat Carl Defuster uit Kortrijk is donderdag door de Kortrijkse politierechter vrijgesproken voor het gebruiken van zijn gsm achter het stuur. Daarvoor zorgde zijn collega Thomas Vandemeulebroucke uit Wevelgem.

Op 8 januari 2019 merkte een ijverige agent op dat advocaat Carl Defuster in de Molenstraat in Harelbeke zijn gsm achter het stuur in de hand had. Een collega-agent maakte daarvan een proces-verbaal op, goed voor een boete van 116 euro. De advocaat weigerde evenwel die boete te betalen omdat hij naar eigen zeggen helemaal niet aan het telefoneren was achter het stuur. “Hij haalde de gsm uit zijn vestzak en wou die op de passagiersstoel leggen. Er is enkel vastgesteld dat hij de gsm in de hand hield, niet dat hij aan het bellen was”, pleitte collega-advocaat Thomas Vandemeulebroucke. “Het vasthouden van je gsm achter het stuur is niet strafbaar, telefoneren wel.” Het pv vermeldde inderdaad enkel dat de advocaat de gsm in de hand hield. De politierechter zag zich daarom genoodzaakt Carl Defuster vrij te spreken. In één klap twee tevreden advocaten.