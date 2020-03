Advocaat en ex-ombudsman stad Kortrijk Christian Deleu (70) overleden LSI

21 maart 2020

09u50

Bron: LSI 0 Kortrijk In zijn woning in Wevelgem is advocaat Christian Deleu (70) plots overleden. Hij was een gerespecteerd advocaat en ex-stafhouder aan de Kortrijkse balie en ook voormalig ombudsman van de stad Kortrijk.

Christian Deleu groeide op in Menen en richtte na zijn rechtenstudies advocatenkantoor DG Advocaten op. Hij was ook plaatsvervangend politierechter en voorzitter van de Tuchtraad in Gent. Tussen 2014 en 2017 fungeerde hij ook als ombudsman voor de stad Kortrijk. Als gepassioneerd zeiler was hij ook een tijdlang voorzitter van de Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort. Hij laat een echtgenote, drie zonen en vier kleinkinderen na. Door de anti-coronamaatregelen vindt de uitvaartdienst in beperkte kring plaats. De familie hoopt op een later tijdstip met vrienden en kennissen afscheid te kunnen nemen.