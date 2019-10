Advocaat blaast positief na uitstapje E3-prijs VHS

07 oktober 2019

17u00 24 Kortrijk Netwerken tijdens een uitstapje naar een wielerwedstrijd, het kan nare gevolgen hebben. Advocaat Thomas Vandemeulebroucke (39) uit Wevelgem kan er over meespreken. Op weg naar huis werd hij door de politie aan de kant gezet en hij bleek onder invloed. Resultaat: tien dagen rijverbod en een boete. “Het zal me niet meer overkomen”, maakt de advocaat zich sterk.

De boog hoeft niet altijd gespannen te staan, dacht advocaat Thomas Vandemeulebroucke toen hij eind maart van dit jaar de deur van zijn kantoor dichttrok voor een uitstapje naar de wielerwedstrijd E3 BinckBank Classic in Harelbeke. Het was gezellig en er werd een glas gedronken. Dat bekwam Vandemeulebroucke slecht. Op de terugweg zette de politie hem op de R8 in Kortrijk aan de kant, voor een alcoholcontrole. Ongeveer 2 promille alcohol in het bloed, wees de test uit. De advocaat moest meteen z’n rijbewijs inleveren, nadien volgde een dagvaarding voor de politierechtbank.

Domme fout

Vandemeulebroucke ging maandag wat onwennig zitten op het beklaagdenbankje. Zijn advocaat gaf de feiten deemoedig toe en vroeg de rechtbank om mildheid. De rechter veroordeelde Vandemeulebroucke tot een rijverbod van tien dagen en een boete van 600 euro. Omdat de Wevelgemnaar na de feiten twee dagen z’n rijbewijs werd ingehouden, wacht hem nu nog acht dagen rijverbod. “Ik besef dat alcohol en rijden niet samengaan”, slaat hij mea culpa. “Dat vertel ik mijn cliënten ook altijd. Stom natuurlijk dat ik dan zelf in de fout ga. Maar ik trek hier lessen uit. Dit zal me geen tweede keer overkomen. Al ben ik blij dat de rechter rekening heeft gehouden met mijn beroep. Als advocaat span je je elke dag in voor je cliënten en dat gaat niet zelden gepaard met hectische verplaatsingen. Een rijverbod komt dan ook ongelegen. Maar ik red het wel”, besluit hij.