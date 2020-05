Administratief stadhuis ook op zaterdagvoormiddag weer open Peter Lanssens

12 mei 2020

Het administratief stadhuis in de Leiestraat in Kortrijk is sinds begin mei weer open. De dienstverlening wordt er nu verder uitgebreid, nu de coronamaatregelen stilaan versoepelen. Zo zijn het onthaal en de balie Burgerzaken voortaan niet enkel tijdens weekdagen op afspraak van 9 tot 12.30 uur toegankelijk, maar ook weer op zaterdag van 9 tot 12.30 uur. Maak wel zeker een dag vooraf eerst een afspraak via www.kortrijk.be of (het gratis nummer) 1777. Wie een afspraak maakt, komt best alleen. Wie zich ziek voelt, blijft àltijd thuis. En wie dat kan, probeert altijd eerst de digitale dienstverlening via www.kortrijk.be/thuisloket te gebruiken.