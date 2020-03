Administratief stadhuis enkel nog open voor dringende afspraken: “Kom alleen en zonder kinderen” Peter Lanssens

17 maart 2020

07u45 4 Kortrijk Het administratief stadhuis in de Leiestraat in Kortrijk is vanaf nu op afspraak enkel voor dringende en noodzakelijke dienstverlening toegankelijk.

Deze maatregel in het kader van de coronacrisis geldt voor het onthaal van het meldpunt 1777 en voor de balies, waar je enkel nog terecht kan voor bijvoorbeeld identiteitskaarten, aanvraag van (bouw)vergunningen, rijbewijzen, enzovoort. Een afspraak maken kan trouwens enkel nog via 1777 en niet meer via de website. Er wordt gevraagd om zoveel mogelijk alleen te komen. En om kinderen thuis te laten.