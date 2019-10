Acties Music for Life steunen directeur Levensboom (51), die zeven maanden na fietsongeval nog volop revalideert Lieven Samyn

09 oktober 2019

12u14 0 Kortrijk Zeven maanden nadat hij tijdens een trainingstocht met de fiets een ernstig hersenletsel opliep, revalideert directeur van freinetschool De Levensboom Klaas Vandommele (51) uit Marke (Kortrijk) nog altijd in het revalidatiecentrum van UZ Gent. Zijn vele vrienden, kennissen, collega’s en familieleden blijven hem hard steunen. Drie initiatieven in het kader van Music for Life zamelen geld in voor de NAH Liga. “Hartverwarmend”, vindt echtgenote Inge Vanhuylenbrouck.

Op 9 maart kwam Klaas tijdens een trainingstochtje met een dertigtal fietsvrienden van De Ramongs uit Heule (Kortrijk) in Maldegem zwaar ten val toen zijn wiel in een schuin treinspoor van een oude toeristische stoomtrein bleef steken. Hij liep een schedeltrauma op en bleef 2,5 weken in coma. Daarna bouwden de dokters langzaam de verdoving en medicatie af en kon een lange revalidatie beginnen. “Klaas verblijft nog altijd in het revalidatiecentrum van UZ Gent”, vertelt zijn echtgenote. “Die revalidatie zal nog maanden duren. Blijkbaar zal pas na 2 jaar echt duidelijk zijn wat er wel of niet nog zal kunnen. Maar hij blijft strijden om beter te worden.”

Klaas was een zeer geëngageerde man. Hij zou hetzelfde gedaan hebben voor zijn maten Dirk Ramon

Veel steun

De vele steunbetuigingen en bezoekjes in het Gentse ziekenhuis doen Klaas en Inge deugd. “Wie Klaas eens wil bezoeken, kan altijd met mij contact opnemen”, aldus Inge. “Dan plan ik die met behulp van een Google Agenda in. Er zijn in Gent immers beperkte bezoekuren en een te grote stormloop op één moment is niet wenselijk.” Inge stelt bezoekjes wel op prijs, net als de initiatieven die tijdens de eindejaarsperiode in het kader van De Warmste Week op stapel staan en geld willen inzamelen voor de NAH Liga, een vzw die zich inzet voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel en hun omgeving. “Op zondag 22 december om 9 uur fietsen we met De Ramongs vanuit Heuleplaats naar het revalidatiecentrum in Gent om Klaas een bezoek te brengen”, licht wegkapitein Dirk Ramon hun actie ForzaKlaas for Life toe. “Iedere wielertoerist is welkom om mee te rijden. Er is een minimumbijdrage van 5 euro voorzien die integraal naar het goede doel gaat. In Gent voorzien we een bevoorrading. Klaas was een zeer geëngageerde man. Hij zou hetzelfde gedaan hebben voor zijn maten.”

Foodtruckevenement

Ook De Ronde Tafel Kortrijk en De Levensboom organiseren acties voor vzw NAH Liga, het goede doel dat Inge in samenspraak met de dokters van UZ Gent koos. Op 14 november organiseert De Ronde Tafel een foodtruckevenement in De Blauwe Hoeve in Kortrijk, op 14 december vindt de tweede editie van de Wonderlijke Winterwandeling van De Levensboom plaats. Data om alvast in de agenda een plaatsje vrij voor te houden. Meer over de NAH Liga op nahliga.be.