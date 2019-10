Achttien maanden rijverbod bij zevende veroordeling voor rijden onder invloed VHS

31 oktober 2019

14u48 1 Kortrijk Bram D. heeft het verkorven bij de politierechter. Na zes eerdere veroordelingen voor alcoholmisbruik stond de man wéér voor identieke feiten terecht. Het leverde hem 18 maanden rijverbod en een fikse boete op.

Op de laatste dag van vorig jaar kreeg de politie in Kortrijk een auto in het vizier met Bram D. achter het stuur. Omdat de man een kwalijke reputatie heeft van rijden onder invloed, deed de politie hem stoppen. Met gelijk, want D. had liefst 1,6 promille alcohol in het bloed. Bij controle van zijn documenten bleek bovendien dat de man eigenlijk niet mocht rijden. Bij een vroegere veroordeling werd hij namelijk verplicht om de vier proeven (theoretisch en praktisch rijexamen + geneeskundig en psychologisch onderzoek) af te leggen maar de man vertikte dat.

Zijn advocaat ontkende de feiten niet. “Maar sindsdien rijdt mijn cliënt niet meer met de auto. Hij gaat met de fiets naar zijn werk.” De rechter gaf D. niet alleen een rijverbod van 18 maanden maar ook een effectieve boete van 5.600 euro én nog eens de verplichting om de vier proeven af te leggen. Enkel als hij daarin slaagt, kan hij op termijn z’n rijbewijs terugkrijgen. De rechter legde geen alcoholslot op.