Achteruit rijden op R8 in Kortrijk: uitbrander, boete en rijverbod voor jonge automobiliste

12 juni 2020

Bron: LSI 0 Kortrijk Een jonge automobiliste heeft van de Kortrijkse politierechter een fikse uitbrander, een boete van 320 euro en een rijverbod gekregen. Op de pechstrook van de Kortrijkse ring R8 reed ze achteruit nadat ze een afrit had gemist. “Levensgevaarlijk”, vond de politierechter.

Het was een patrouille van de federale autowegenpolitie die zelf vaststelde dat de vrouw op de pechstrook van de Kortrijkse ringweg achteruit reed. Omdat ze niet meteen konden stoppen, maakten de agenten een ommetje maar ook dan nog reed de vrouw achteruit. “Ik had een afspraak in het ziekenhuis en het was de eerste keer dat mijn baby meereed in de wagen”, probeerde de vrouw nog. Ze kon op weinig begrip van de politierechter rekenen. “Je zette het leven van jezelf én van je baby op het spel”, vond de politierechter. “Doe dat nooit meer.”