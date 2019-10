Acht maanden na inferno in Kortrijks zwembad test brandweer vijf nieuwe glijbanen uit: “Die zwarte is echt megasnel” Opening is een feit: precies acht maanden na de verwoestende brand Peter Lanssens

26 oktober 2019

15u26 8 Kortrijk Precies acht maanden na het inferno dat nog op ieders netvlies gebrand staat, openden ruim zeventig brandweerlui zaterdagochtend de vijf nieuwe glijbanen in het zwembad Lago Weide. Kan tellen, wat de symboliek betreft. De glijbanen vallen in de smaak. De meest spectaculaire is de zwarte storm met een snelheid tot 36,2 kilometer per uur. Zonecommandant Frank Maertens houdt er zowaar een schrammetje boven zijn linkeroog aan over: “De zwarte storm is enkel voor volwassenen. Terecht, want je ziet niets en het gaan megasnel”, zegt hij.

De sfeer zat goed zaterdagochtend in het zwembad Lago Weide op het Nelson Mandelaplein. Terecht, want het is een straffe prestatie om acht maanden na zo’n verwoestende brand al een nieuw glijbanencomplex te kunnen openen. En wat voor een complex. 717 meter glijbaanplezier, een nieuw record in een zwembad in ons land. Met veel beleving ook, zo ondervonden de brandweerlui. Ze roetsjten in primeur door de vijf buizen. De witte tornado, een duo glijbaan waarbij je om ter snelst naar de finish racet, viel meteen in de smaak. “Een snelle en competitieve glijbaan, waarbij je op het einde je tijd ziet”, vertelt Frank Maertens, commandant van de hulpverleningszone Fluvia.

Tolglijbaan

Leuk voor gezinnen met jonge kinderen: de groene orkaan. Een familiale bandenglijbaan met muziek en verschillende verrassingseffecten. Ook niet te missen: de duizelingwekkende tolglijbaan blauwe twister en de avontuurlijke familieglijbaan rode tyfoon. De zwarte storm, een turbo glijbaan, is een buitenbeentje. Enkel geschikt voor volwassenen met een minimumlengte van 1 meter en 80 centimeter en een minimumgewicht van 80 kilogram. “Het duurde maar goed zes seconden, in de zwarte storm”, vertelt Frank Maertens. “Heavy. Logisch dat die niet voor kinderen geschikt is. Want het gaat echt megasnel.”June Vanmarcke (10) krijgt een feest in het zwemparadijs cadeau omdat ze de namen van de glijbanen bedacht. Ruim 400 kinderen namen deel aan een wedstrijd om die namen te bedenken, met als thema ‘extreme weersomstandigheden’.

9/11

Tijdens een receptie met ontbijt in het Rest-eau-café van het zwembad werd ook teruggeblikt op het inferno. De brandende glijbanen op 26 februari: er is wereldwijd geen gelijkaardig voorbeeld. “Het was onze 9/11, voor Kortrijk. Mensen gaan jaren later nog altijd weten waar ze die avond precies waren, toen de brand begon”, speechte Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). Wat overdreven, maar het klopt dat weinig mensen het beeld van de brandende glijbanen zullen vergeten. Zeker de brandweerlui niet, die de brand snel en gericht bestreden. En zo vermeden dat het hele zwembad in de as werd gelegd. Voor alle duidelijkheid: er is geen enkel risico dat ook de nieuwe glijbanen kunnen branden. De reden is simpel: er stroomt nu uiteraard al water door.

Heldendaad

Het indijken van de brand op 26 februari wordt omschreven als een heldendaad. “Er was eerst wat ongeloof, toen we die avond naar het zwembad reden”, vertelt zonecommandant Frank Maertens. “Want we wisten allemaal dat het nieuwe zwembad openingsklaar was. We probeerden om zo veel mogelijk van het gebouw te redden. Wat gelukt is. Het kon veel slechter afgelopen zijn. Of er gevaar was door de brand ook van binnen in het gebouw (onderaan de toren, red.) te bestrijden? We hebben warmtebeeldcamera’s ingezet, om het risico correct te kunnen inschatten. Het is fijn dat beheerder Lago de brandweerlui met hun partner en kinderen zaterdagochtend uitnodigde. We voelen dankbaarheid”, aldus Frank Maertens.

Golden ticket

Wie vrijdagavond de licht- en geluidshow aan het zwembad miste: het spektakel wordt nu herhaald op zaterdag, zondag en maandag om 19 uur, maar zonder Kortrijk Drumt. Wie tijdens de herfstvakantie komt zwemmen, krijgt een lotje met code. Als je die code ingeeft op www.zezinwere.be, maak je kans op één van de hoofdprijzen, waaronder een golden ticket voor een jaar onbeperkt zwemplezier. Meer info over prijzen en openingsuren: www.lagokortrijk.be.

Leuke weetjes

Tot slot geven we nog wat meer details over de 717 meter glijbaanplezier.

*De groene orkaan: familiale bandenglijbaan met fake outs, verrassingseffecten en muziek. Minimumleeftijd: 8 jaar of onder begeleiding. Lengte: 137 meter. Hoogteverschil: 11,1 meter. Snelheid: 28,7 km per uur.

*De rode tyfoon: familieglijbaan met infinity jump. Minimumleeftijd: 8 jaar of onder begeleiding. Lengte: 113 meter. Hoogteverschil: 14,4 meter. Snelheid: 32 km per uur.

*De blauwe twister: duizelingwekkende tolglijbaan met vrije val. Minimumleeftijd: 10 jaar. Lengte: 70,8 meter. Hoogteverschil: 9,1 meter. Snelheid: 31 km per uur.

*De witte tornado: steile duo racer glijbaan met snelle start. Minimumleeftijd: 10 jaar. Lengte: 176,60 meter. Hoogteverschil: 12 meter. Snelheid: 35,5 km per uur.

*De zwarte storm: turbo glijbaan met illusionaire effecten. Enkel voor volwassenen. Minimumgewicht: 80 kilogram. Minimumlengte: 1 meter en 80 centimeter. Lengte: 62,6 meter. Hoogteverschil: 8,9 meter. Snelheid: 36,2 km per uur.

*Wildwaterbaan: de langste wildwaterbaan van België. Minimumleeftijd: 8 jaar of onder begeleiding. Lengte: 157 meter.