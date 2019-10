Acht maanden cel voor zinloos geweld in K in Kortrijk Alexander Haezebrouck

21 oktober 2019

16u51 0 Kortrijk Een 25-jarige jongeman is veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden waarvan de helft met uitstel voor zinloos geweld op 23 juli in 2017 in winkelcentrum K in Kortrijk. Samen met zijn minderjarige broer sloeg hij toen een andere man in elkaar. “Hij riep: ‘Fils de pute, je vais vous planter’, en ik ben ontploft”, zei de man tegen de rechter.

Op 23 juli 2017 stonden twee mannen op de eerste verdieping van het winkelcentrum aan te schuiven om een drankje te kopen. Ze zagen dat ze in de gaten werden gehouden door twee mannen vanop de derde verdieping. Na wat over en weer geroep stormden de twee jongemannen naar beneden en liepen de twee slachtoffers achterna. Eén van hen kreeg enkele rake klappen door Ramzan V. uit Flobecq en zijn minderjarige broer. Het slachtoffer was een tijdje arbeidsongeschikt. Volgens de 25-jarige man uit Flobecq werden beiden uitgedaagd door een scheldtirade in het Frans. Naast de gevangenisstraf moet hij ook een geldboete van 600 euro betalen waarvan 300 euro effectief.