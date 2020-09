Acht maanden cel voor diefstallen: “Fiets was verjaardagscadeau voor mijn 15-jarige zoon.” LSI

15 september 2020

15u30

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 39-jarige man uit Kortrijk is dinsdag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van 8 maanden en een boete van 800 euro voor tal van diefstallen. Hij ging er onder meer met de fiets van een 15-jarige jongen vandoor. “Dit was zijn verjaardagscadeau”, aldus een verbouwereerde moeder.

Op 24 maart vloog Brahim El A. al bijna in de cel na een betrapping op heterdaad. De onderzoeksrechter toonde zich genadig en liet hem onder voorwaarden vrij. Maar dat weerhield Brahim El A. er niet van om opnieuw diefstallen te plegen. Op 10 juni vloog hij toch in de cel. Daar verblijft hij vandaag nog altijd. El A. woonde destijds in Waregem en kwam er in aanraking met drugs. Hij beloofde aan de rechter van de drugs af te blijven en opnieuw bij zijn ouders in Oeselgem (Dentergem) in te trekken. Aan de moeder van de 15-jarige jongen moet hij een schadevergoeding van 392 euro betalen. Ze nam haar zoon naar de rechtbank mee om te tonen hoe het niét moet in het leven. Een ander slachtoffer krijgt 450 euro schadevergoeding toegekend.