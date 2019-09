Acht maanden cel en boete voor belaging ex LSI

18 september 2019

13u21

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 32-jarige man uit Kortrijk is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van acht maanden voor belaging van zijn ex-vrouw.

Hij stopte op 15 oktober 2018 zelfs 10 wapenpatronen in haar brievenbus als niet mis te verstane bedreiging. Op het proces daagde hij niet op. Volgens het openbaar ministerie stuurde Rida L. ook talloze sms’en, berichtjes en bedreigingen. Hij slaagde er ook in de eindejaarspremie van zijn ex op zijn eigen rekening te laten storten door aan de werkgever een wijziging van rekeningnummer door te geven zonder medeweten van zijn ex-vrouw.