Acht keer zoveel bestellingen voor speelgoedwebshop Fairplace: “Dit doet deugd na moeilijke jaren” Pieterjan Neirynck

13 april 2020

15u46 7 Kortrijk Het zijn gouden tijden voor speelgoedwebshop Fairplace. De laatste maand zagen Christophe Toye en Yves Vercruysse het aantal bestellingen op hun website verachtvoudigen. “Dit doet deugd na vijf jaar zwarte sneeuw. Volgens mij is dit het kantelpunt voor veel Belgische webshops”, vertelt Christophe.

De één zijn dood is de ander zijn brood. Het klinkt hard, maar er zit toch waarheid in. Fairplace is het geesteskind van Waregemnaar Christophe Toye (50) en voormalig burgemeester van Ingelmunster Yves Vercruysse (50). De speelgoedwebshop bestaat intussen 6 jaar, maar de coronacrisis bracht alles in een stroomversnelling. “Ik durf zeggen dat we op het punt van de doorbraak staan. Eerst was Fairplace een hobby, dan een bijberoep. Vergeet niet: we hebben de afgelopen jaar heel wat zwarte sneeuw gekend. Maar nu kan precies alles. Onze leveranciers geven kortingen, we krijgen demo’s. Het is een kantelpunt”, zegt Christophe.

Trampolines en gocarts

De cijfers bewijzen het. Sinds half maart ligt het aantal bestellingen acht keer zo hoog als gewoonlijk. 80 procent van de bezoekers op de webshop is nieuw en ook de gemiddelde leeftijd stijgt. “Niet enkel ouders bestellen massaal speelgoed ‘vanuit hun kot’, want er kopen heel wat grootouders online cadeautjes”, stelt Christophe, die de top 5 van best verkochte artikels meegeeft. “Trampolines en gocarts staan met stip op één. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het mooie weer van de afgelopen dagen. In geen tijd was onze voorraad uitverkocht.” Verkopen ook goed: tentsets om kampen te bouwen, houten tuinspellen - zoals Kubb - en bouwblokken.

Vooral de trampolines doen het goed. Op een bepaald moment waren we bijna volledig uitverkocht. Christophe Toye

Volgens Christophe is het momentum van de webshops er niet enkel voor speelgoed. “We horen gelijkaardige verhalen bij collega’s. Iemand die online juwelen verkoopt, zei me dat het drukker is dan met eindejaar. Het doet deugd om te zien dat webshops eindelijk rendabel worden”, zegt hij. Tegelijk blijft een webshop keihard werken, benadrukt het duo. “Vlug een webshop oprichten om de verplichte sluitingen te compenseren, dat lukt niet. Zoiets is een werk van jaren en vergt ervaring. Wij zijn bijvoorbeeld al een hele tijd partner van Bol.com. Zoiets kan je niet op een-twee-drie regelen.”

Verhuis

Net voor het uitbreken van de crisis verhuisde Fairplace trouwens naar Kortrijk. In K-orner, een onderdeel van cityhub Hangar K, vindt de webshop nu een fysiek onderkomen. “In het verleden werkten we vanuit Gent, maar sinds vorig jaar noodgedwongen thuis. We hebben lang gezocht naar een nieuwe werkplek.” In Deerlijk, Harelbeke of Waregem vonden Christophe en Yves niet meteen iets. Daarom is het dus Kortrijk geworden. “Heel tof. De locatie is niet zo duur en bevindt zich vlak bij de Grote Markt. Maar onze droom is om een magazijn te combineren met burelen. Da’s voor later”, besluit Christophe.