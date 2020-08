Aaron zet mee achtervolging in op trio dat uit vrachtwagen springt met 1.200 kilogram cocaïne in: “Had ik dat laatste geweten, was ik ze blijven achterna rijden”



Alexander Haezebrouck

12 augustus 2020

16u02 13 Kortrijk De politie zette woensdag de grote middelen in om drie jongemannen te vinden die woensdagmorgen uit een vrachtwagen waren gesprongen op een bedrijventerrein in Aalbeke. Daarin bleek maar liefst 1.200 kilogram cocaïne te zitten, goed voor een straatwaarde van zo’n 90 miljoen euro. Ook Aaron Vanneste, bekend van Kamp Waes, die het trio opmerkte, zette even de achtervolging in met zijn quad.

Donderdagvoormiddag sprongen plots drie jongemannen uit een vrachtwagen op het distributiecentrum van het sanitair bedrijf Van Marcke op Lar Zuid, op de grens van Aalbeke en Rekkem. Het trio vluchtte richting Aalbeke. Op de avonturenterreinen van Avanco in de Brumierstraat werden ze gezien door zaakvoerder Aaron Vanneste, die een tijdje geleden nog uitblonk in het Eén-programma Kamp Waes. “Ik zie hier wel vaker illegalen opduiken die wellicht met een vrachtwagen hebben gereisd tot hier. Deze keer zagen ze er toch iets anders uit. Ze zagen er allemaal erg sportief uit en konden een aardig stukje lopen. Ik besliste om hen toch even achterna te zitten.” Aaron besefte pas hoe ernstig de situatie was, toen de politie een uur later in grote getale arriveerde nadat ze in de vrachtwagen maar liefst 1.200 kilogram cocaïne vonden. Goed voor een straatwaarde van zo’n 90 miljoen euro. Zowel agenten van de zones Vlas en Grensleie kwamen ter plaatse, maar ook politiehonden werden ingezet, net zoals een drone en een helikopter van de federale gerechtelijke politie. “Had ik geweten dat de politie er bij deze zo hard op gebrand was om ze te vangen, was ik er wel achterna blijven rijden. Dan kon ik mijn positie telefonisch hebben doorgegeven. Dat was nu niet het geval. Ik heb hen wel getoond waar ik ze gezien heb. Daar vond de politie rugzakken en handschoenen terug.

Gevlucht

De speurders kamden het avonturenterrein, maar ook de bosjes ernaast tot aan het Preshoekbos en de Tuinwijk in Lauwe urenlang volledig uit. Wellicht kwam de grootscheepse politieactie te laat. Na uren zoeken, werd het trio niet gevonden. Mogelijk hadden ze zich eerder al uit de voeten kunnen maken. Het onderzoek loopt voorlopig verder. “De bestuurder van de vrachtwagen wordt ondervraagd en er loopt een sporenonderzoek”, laat het parket van Kortrijk weten.