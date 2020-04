Aaron van Kamp Waes lanceert paaskamp met BV-gastoptredens voor in uw kot: “Ouders schreeuwen om ideeën, wij gaan die leveren” Peter Lanssens

06 april 2020

08u55 50 Kortrijk Avonturencentrum Avanco in Aalbeke ligt stil door de coronacrisis. Toch zit boegbeeld Aaron Vanneste (31), uitblinker in Kamp Waes, niet stil. Hij lanceert nu samen met BV’s dagelijks gratis video’s. Deze zitten vol leuke tips om de komende twee weken thuis een paaskamp te houden. “De ouders schreeuwen om ideeën en creativiteit voor hun kinderen”, zegt Aaron Vanneste.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Aaron Vanneste maakte recent indruk met zijn ijzersterke fysieke en mentale kracht in het tv-programma Kamp Waes. Zijn avonturencentrum Avanco in Aalbeke bij Kortrijk was dan ook klaar voor een razend druk seizoen, nieuwe Kamp Waes activiteiten inbegrepen. Er werd stevig geïnvesteerd, onder meer in de renovatie van een boerderij. Er kwamen honderden aanvragen binnen zoals voor familiedagen van bedrijven, vrijgezellenfeesten en paaskampen. Tot de coronacrisis alles stil legde. De driehonderd medewerkers van Avanco kunnen niet starten. “Heel spijtig, maar we kunnen wel enkele maanden tegen een stootje. En de gezondheid staat boven alles”, zegt Aaron Vanneste.

Veel ouders kunnen na enkele weken in hun kot wel wat hulp gebruiken. Ik bedenk samen met mijn monitoren leuke opdrachten. En krijg hulp van BV’s, die mee video’s maken. Aaron Vanneste

Monitoren

Avanco werd door enkele steden en gemeenten benaderd om noodkampen te houden op het domein van tientallen hectares aan de Brumierstraat. Maar toen de teller na een uur al op ruim honderd inschrijvingen stond, bleek snel dat zo’n noodkampen volgens de regels van ‘social distancing’ onhaalbaar zijn. Wél duidelijk duidelijk dat er een dringende nood is aan activiteiten tijdens de paasvakantie. “We brengen daarom de paaskampen tot bij de mensen thuis, want veel ouders kunnen na enkele weken in hun kot wel wat hulp gebruiken”, vertelt Aaron, die samen met zijn monitoren leuke opdrachten bedenkt.

Hij krijgt hierbij ook hulp van BV’s. Zij maken mee video’s, zodat de kinderen zich nog meer uitleven thuis. “Er zitten kleppers bij de BV’s, maar de namen hou ik nog wat geheim, het moet een verrassing blijven”, zegt Aaron Vanneste. “Wat we wel al kunnen verklappen, is dat er veel deelnemers van Kamp Waes bij zijn zoals Matthieu Bonne, Xander Denys, Debbie Verstraeten en Joni Ceusters.”

Alleen

Het verwerken van de opdrachten in video’s gebeurt met hulp van Anjo Wychuyse van Jungle Creative Consulting. “We laten een berg aan tips en creativiteit op de mensen los”, vertelt Aaron. “Er zitten circus gerelateerde zaken bij, zoals hoe kinderen zelf circusmateriaal kunnen maken. We leren hen ook blaaspijpen maken en hoe ze er mee moeten schieten. We leren hen sjorren en kunstwerkjes maken natuurelementen. We leren hen hoe ze met allerlei spullen een alternatief parcours van dominosteentjes bouwen, enzovoort. De ouders hoeven niet te helpen. De opdrachten zijn zo opgesteld, dat de kinderen het alleen kunnen. Het voordeel is dat we zo àlle kinderen kunnen bereiken nu, ook diegene die te ver wonen om fysiek een paaskamp te volgen bij Avanco.”

Je moet de opdrachten niet onmiddellijk of om ter snelst doen. Je doet ze wanneer je daar zin in hebt en je bepaalt zelf hoeveel tijd je er aan spendeert. Aaron Vanneste

Dimitri Leue

Er worden tijdens de paasvakantie per dag minimum drie video’s gelanceerd, uitgezonderd in het weekend. En op vrijdag gaat Aaron Vanneste telkens live, om nog meer interactie te krijgen. “Je moet de opdrachten niet onmiddellijk of om ter snelst doen”, vertelt Aaron. “Je doet ze wanneer je daar zin in hebt en je bepaalt zelf hoeveel tijd je eraan spendeert. Van het resultaat maak je telkens foto’s en video’s, die je dan via onze sociale media kan verspreiden”, aldus Aaron Vanneste. In één van de eerste video’s vertolkt acteur Dimitri Leue, bekend van Ketnet, alvast de hoofdrol.

De video’s worden elke weekdag om 9, 13 en 15 uur en eventueel ook ’s avonds gelanceerd. Dat gebeurt op drie kanalen: Facebookpagina Avanco Adventure vzw, Instagrampagina Avanco Adventure & Events en op Tiktok: Avanco_Adventure.