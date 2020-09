Aantal Covid-19-patiënten in AZ Groeninge stijgt niet, momenteel twee opnames: “In niets te vergelijken met eerste coronagolf” Peter Lanssens

12u02 0 Kortrijk Het aantal corona-opnames in het ziekenhuis AZ Groeninge stijgt niet. “Er zijn momenteel twee Covid-19-patiënten opgenomen, niemand ligt op intensieve zorgen”, zegt medisch directeur Serge Vanderschueren. “Er zijn wel meer aanmeldingen op de spoed. Maar zo goed als iedereen heeft milde of geen symptomen en kan meteen terug naar huis, om daar verder opgevolgd te worden.”

Ondanks de stijgende coronacijfers schommelt het aantal opnames in AZ Groeninge al weken tussen nul en vier. “Er was een opstoot in juli, toen hadden we een piek van zestien Covid-19-patiënten. Maar ook dat was weinig, in vergelijking met de piek van 106 Covid-19 patiënten tijdens de eerste coronagolf”, zegt Serge Vanderschueren.

Dat het aantal opnames zeer beperkt blijft, heeft zijn redenen volgens Serge Vanderschueren: “Uit steekproeven blijkt dat ongeveer acht procent van de bevolking al antistoffen heeft. Dat zijn bijna een miljoen landgenoten, die tijdens de eerste coronagolf besmet geraakt zijn. Vaak zonder dat te beseffen, ook omdat ze niet getest werden. Nu testen we als het ware alles en iedereen, wat zijn invloed heeft op de cijfers. Maar moesten er nu evenveel mensen besmet zijn als tijdens de eerste coronagolf, zou je dat zeker ook aan het aantal ziekenhuisopnames zien. Want het blijft hetzelfde virus, met dezelfde besmettelijkheid. Dat is dus niet zo momenteel. Gelukkig maar. Corona-uitbraken worden ook veel sneller ingekapseld, met dank ook aan de lokale contact tracing.”

Serge Vanderschueren waarschuwt wel om waakzaam te zijn en de maatregelen strikt te blijven volgen. “Sta nu niet in het leven met een ‘je-m’en-foutisme’ houding. Want dan kan het weer snel gevaarlijk worden.”