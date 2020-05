Aantal Covid-19 patiënten daalt fors in AZ Groeninge: “Vanaf maandag 4 mei mogen alle consultaties weer” Peter Lanssens

01 mei 2020

14u06 16 Kortrijk De cijfers evolueren momenteel gunstig in AZ Groeninge in Kortrijk. “Er waren op piekmomenten tot 120 opgenomen Covid-19 patiënten in het ziekenhuis, nu zijn er dat nog minder dan 50”, zegt woordvoerder Stefaan Lammertyn. AZ Groeninge laat de teugels een beetje vieren. Vanaf maandag 4 mei zijn alle consultaties, ook de niet-dringende, weer toegelaten in het ziekenhuis. “Het is echt veilig om te komen, het is niet nodig om zorg uit te stellen”, benadrukt Stefaan Lammertyn. Opgelet: het bezoekverbod blijft voorlopig wél nog van kracht in AZ Groeninge.

AZ Groeninge reorganiseert zich, nu alle consultaties vanaf volgende week weer mogelijk zijn. De federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid zet het licht op groen. Aan de toegang van het ziekenhuis staat nu een grote tent. Waarin met linten twee inkomende stromen van elkaar worden gescheiden: eentje voor afhaal van medicatie en eentje voor consultaties en opnames. “Wie een mondmasker heeft, breng het mee, het is verplicht”, zegt Stefaan Lammertyn. “Voor wie nog geen mondmasker heeft, leggen we er hier zelf klaar, in de tent.”

“Bij iedereen die naar het ziekenhuis komt, controleren we met een medische voorhoofdthermometer of hij of zij al dan niet koorts heeft. In wachtplaatsen en -zalen nemen we stoeltjes weg. Zodat mensen er niet dicht te bij elkaar kunnen zitten en we zo de regels rond social distancing respecteren. Ook het dagziekenhuis wordt weer opgestart. Voor operaties met verpleging op intensieve zorg, is het wel nog even wachten. Die hervatten op maandag 11 mei. Voor alle duidelijkheid: levensnoodzakelijke ingrepen blijven natuurlijk altijd doorgaan.”

Er is vanaf volgende week ook een aparte uitgang, naast Viva Sara Corner. De koffiebar zelf blijft dicht, net zoals het restaurant (behalve voor personeel). Er is naast Viva Sara Corner nu ook een lounge ingericht. Waar mensen die moeten opgehaald worden, rustig kunnen wachten. Het ‘droppunt’, waar je bijvoorbeeld vuile was van patiënten ophaalt of omgekeerd propere kledij brengt, verhuist naar de fietsenstalling bij het voorplein.

Nog drie Covid-19 afdelingen

Er zijn nog maatregelen genomen. Zo is er op veel plaatsen alcoholische handgel voorzien, er staan veel schermen met uitleg en de balies zijn beveiligd met hoestschermen in plexiglas. “We hebben in AZ Groeninge normaal gemiddeld 1.700 consultaties per dag”, vertelt Stefaan Lammertyn. “Het zal niet meteen weer richting 1.700 gaan. De heropstart zal geleidelijk gebeuren. Aan de mensen die een afspraak hebben, vragen we om maximaal een kwartier vooraf in het ziekenhuis op te dagen. Iedereen moet dat respecteren. Om op bepaalde momenten geen overbevolking te krijgen in het ziekenhuis. We gaan binnenkort trouwens ook onze sms-dienst heropstarten. Om mensen eraan te herinneren dat ze voor een consultatie verwacht worden. We zetten in het ziekenhuis zelf ook medewerkers in, voor wie nog vragen heeft over de aanpak in coronatijden.”

Er zijn nu nog drie Covid-19 afdelingen open in AZ Groeninge. Op piekmomenten draaiden er vijf afdelingen op volle toeren. Ook op de spoed vermindert de druk. “Mocht er toch een heropflakkering van Covid-19 komen, kunnen we wel weer meteen alles heropstarten. We zijn voorbereid”, besluit Stefaan Lammertyn.