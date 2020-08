Aantal coronabesmettingen in Groot-Kortrijk licht gestegen Peter Lanssens

02 augustus 2020

08u06 8 Kortrijk Er zijn nieuwe weekcijfers met coronabesmettingen voor Groot-Kortrijk. Er waren 22 vastgestelde besmettingen binnen de periode van zaterdag 25 tot en met vrijdag 31 juli.

Er waren op vrijdag 31 juli vijf nieuwe positieve testresultaten: vier in Kortrijk en eentje in de zone Bellegem-Kooigem-Marke-Rollegem. Een week daarvoor, op vrijdag 24 juli, waren er twee positieve resultaten. Omdat die dag wegvalt in het nieuwste weekoverzicht, is er in totaliteit een stijging met drie, van 19 naar 22.

Kortrijk blijft boven de alarmdrempel van twintig besmettingen zitten, als we het reële aantal in de meest recente week telkens naar 100.000 inwoners omrekenen. In Kortrijk zijn er dat nu 28,50 op 100.000.