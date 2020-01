Aanleg nieuwe verkeerswisselaar A19-R8 vat ten vroegste in 2021 aan: “Er is nog geen exacte startdatum” Peter Lanssens

21 januari 2020

16u56 0 Kortrijk De aanleg van de nieuwe verkeerswisselaar A19-R8 vat pas ten vroegste in 2021 aan. “Er is nog geen exacte startdatum”, staat in een nota van Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). “De Kortrijkse regio wacht hier al heel lang op”, reageert parlementair Maxim Veys (sp.a).

Het blijft wachten op de komst van de nieuwe verkeerswisselaar van de ring rond Kortrijk (R8) met de autosnelweg A19. De nieuwe wisselaar maakt komaf met de huidige lichtengeregelde kruispunten en twee gevaarlijke U-bochten. Waar er ieder jaar tientallen ongevallen met gekwetsten zijn. “De onderhandelingen voor de grondverwerving (om de nieuwe wisselaar te kunnen aanleggen, red.) zijn bezig”, stelt Peeters. “Er wordt ook gewerkt aan het opstellen van de aanvraag, inclusief gedetailleerde plannen, voor de omgevingsvergunning. Het agentschap wegen en verkeer plant deze aanvraag begin 2020 in te dienen. Wanneer de omgevingsvergunning verleend is en alle opdrachtdocumenten zoals bestek en plannen klaar zijn, kan er ten vroegste eind 2020 tot aanbesteding overgegaan worden. De fasering van de werken moet dan bekeken worden. AWV kan dus nog geen startdatum opgeven. Ik voorzie op het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) wel middelen”, aldus Peeters.

Lange wachtrijen

“De grondonderhandelingen slepen nu echt wel al lang aan”, reageert Vlaams parlementair Maxim Veys (sp.a). “Elke dag staan daar pendelaars in lange wachtrijen aan te schuiven. En veilig is het allesbehalve. Er zijn in 2020 ook formeel nog geen middelen voor de nieuwe wisselaar voorzien. Al geeft de minister wel aan die middelen te voorzien van zodra die nodig zijn”, aldus Maxim Veys. Er is al vele jaren sprake van de nieuwe verkeerswisselaar.