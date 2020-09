Aanleg bufferbekken op Walle start: “Wateroverlast in centrum van Kortrijk voorkomen” Peter Lanssens

10 september 2020

13u14 6 Kortrijk Aannemer Stadsbader start binnen enkele weken met de aanleg van een bufferbekken in het noordelijk deel van Walle, aan verkeerswisselaar het Ei. De investering moet wateroverlast in het centrum van Kortrijk voorkomen, waar veel inwoners enkele weken geleden mee geconfronteerd werden, na enkele dagen van noodweer.

“Het bufferbekken zal regenwater uit de ruime omgeving tijdelijk opslaan en vertraagd afvoeren via de Grote Wallebeek”, legt schepen van Openbare Werken Axel Weydts (sp.a).“Die beek stroomt langs het Ei richting Condédreef en gaat zo verder naar de Leie via de Burgemeester Felix de Bethunelaan en de Graaf Karel de Goedelaan. Die vertraagde afvoer moet overstromingen stroomafwaarts, in het centrum van Kortrijk, voorkomen. De werken zijn begin 2021 af.”

De Grote Wallebeek zit ongekokerd onder de Condédreef, Bethunelaan en Goedelaan. Die koker zal door de vertraagde afvoer minder onder druk komen te staan bij hevige regen, waardoor de wateroverlast gereduceerd wordt en bijvoorbeeld de kans ook kleiner wordt dat het tunneltje in de Felix de Bethunelaan helemaal onder water loopt. Er komt tegen 2023 ook nog een nieuwe persleiding om regenwater van de E17 via het bufferbekken en de Wallebeek vertraagd af te voeren. Nu wordt dit regenwater nog samen met afvalwater in de riolering gestort, die daardoor ook overbelast kan raken bij hevige regen.

Het bufferbekken komt op een terrein van 30.000 vierkante meter, bij de Wallehoeve. Het wordt als ‘droog’ bekken aangelegd, waardoor dieren van de provinciale land- en tuinbouwschool de gronden straks als graasweiden kunnen gebruiken. Wat meteen zorgt voor een gedegen onderhoud van het bufferbekken.

De inrichting van het bufferbekken en later ook nog de bouw van de persleiding kosten 1 miljoen euro. Het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) betaalt hiervan 412.000 euro. De stad Kortrijk betaalt 276.000 euro. De Vlaamse Milieumaatschappij betaalt een subsidie van 312.000 euro uit. Het beheer van de Grote Wallebeek is in handen van de provincie West-Vlaanderen.