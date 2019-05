Aangevallen agent krijgt begeleiding,

dader aangehouden VHS

22 mei 2019

18u26 11 Kortrijk De man van vreemde origine die dinsdag in Kortrijk een wijkinspecteur aanviel, is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot doodslag én opzettelijke slagen en verwondingen aan een agent. Het slachtoffer is erg aangedaan door de feiten.

De verdachte was vermoedelijk onder invloed van verdovende middelen toen hij dinsdag ter hoogte van fietsenzaak Spitter langs de Zwevegemsestraat zonder enige aanleiding een wijkinspecteur van de politiezone Vlas aanviel. Hans V. was gestopt met zijn fiets toen hij merkte dat er op de parking van de fietsenwinkel een probleem was met de man. Toen hij hem aansprak, veerde de verdachte recht en viel hij de politieman aan. Die raakte zwaargewond aan de elleboog en ook aan een oor. De man liep ook tal van kneuzingen op. Volgens het parket West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, zou de dader de politieman hebben gebeten. Er wordt ook onderzocht of de verdachte heeft gestoken met het mes dat hij bij zich had. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht dat in de vooravond verlaten. Hij bekomt nu thuis van de gebeurtenissen en wordt bijgestaan door gespecialiseerde zorgverleners.