Aangereden door auto op zebrapad: kleine Nathan (4) raakt gewond VHS/LPS

27 januari 2020

17u48 10 Kortrijk Een kleuter van de basisschool Sint-Amand Kortrijk-Noord is maandagnamiddag gewond geraakt bij een ongeval na schooltijd. Kleine Nathan (4) werd op het zebrapad langs de Burgemeester Vercruysselaan aangereden door een auto. Hij verkeert niet in levensgevaar.

Een groepje van twintig leerlingen van de school wilde iets na 16 uur vlak bij de oude Sint-Maartenskliniek de drukke Burgemeester Vercruysselaan dwarsen. Een vrouwelijke leerkracht stond in voor de begeleiding. Voor dat zij haar toestemming had gegeven, stak Nathan de straat over. De kleuter werd aangereden door een vrouw in een Ford Focus die in de richting van de Groeningebrug reed. Voor de automobiliste besefte wat er gebeurde, werd de kleuter gegrepen. “Nathan kwam enkele meter verder neer”, zegt zijn opa die in de buurt woont en meteen ter plaatse kwam. “Hij was nog bij bewustzijn en onder meer gewond aan het hoofd.” Een medisch team ontfermde zich over het jongetje en bracht het nadien naar het AZ Groeninge. De bestuurster van de Ford Focus bleef ongedeerd, maar was fel onder de indruk. Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder.