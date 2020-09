Aan het gsm’en op de fiets: tiener vliegt door achterruit van wagen VHS

16 september 2020

In de Marktstraat in Marke is dinsdagmorgen rond half acht een tiener gewond geraakt toen hij pardoes door de achterruit van een geparkeerde wagen vloog. Dat gebeurde toen hij niet oplettend was omdat hij op weg naar school al fietsend bezig was met zijn smartphone. Het 16-jarige slachtoffer, uit Marke, liep snijwonden op. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.