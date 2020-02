Aan hersenbloeding overleden vastgoedmakelaar volgende week in Huizenjagers te zien: “Het wordt een prachtig eerbetoon” Peter Lanssens & Valentijn Dumoulein

28 februari 2020

17u14 116 Kortrijk De op vrijdag 21 februari aan een hersenbloeding overleden Ignace Vandoorne (44), medestichter en zaakvoerder van immokantoor M Vastgoed, is volgende week in Huizenjagers op VIER te zien. De opnames gebeurden in het najaar van 2019. Ignace was De op vrijdag 21 februari aan een hersenbloeding overleden Ignace Vandoorne (44), medestichter en zaakvoerder van immokantoor M Vastgoed, is volgende week in Huizenjagers op VIER te zien. De opnames gebeurden in het najaar van 2019. Ignace was amper twee maanden gehuwd met zijn grote liefde Pascale De Brabandere. Het worden beelden vol emoties, voor wie Ignace kende.

“Er is in samenspraak met zijn vrouw en zijn familie beslist dat VIER het mag uitzenden”, zegt beste vriend Kevin Vandamme, met wie hij vier jaar geleden M Vastgoed in Heule opstartte. “Ignace zou het niet anders gewild hebben. Omdat Huizenjagers zo’n leuke ervaring was voor hem. Hij had echt de tijd van zijn leven, tijdens de opnames. We zien zijn passage in Huizenjagers volgende week als een prachtig postuum eerbetoon. Want Ignace wordt in het programma getoond zoals hij echt was. Een ondernemer in hart en nieren, met het hart op de juiste plaats. Ignace Vandoorne was trouwens heel close met Patrick Tack, de eindredacteur van het programma. Patrick Tack heeft nadien samen met Ignace nog een marketing filmpje gemaakt, voor M Vastgoed.”

Tijdens de laatste aflevering van Huizenjagers zal een heel mooi filmpje ter nagedachtenis van Ignace Vandoorne te zien zijn, eind volgende week. Kevin Vandamme

Uitstekend team

“We gaan nu zondag samen met vrienden, familie en de andere deelnemers al alle afleveringen van die week in Huizenjagers vooraf bekijken. VIER laat dat uitzonderlijk toe. Tijdens de laatste aflevering van Huizenjagers zal trouwens een heel mooi filmpje ter nagedachtenis van Ignace Vandoorne te zien zijn, eind volgende week. Ook dat maakte Patrick Tack. Tot slot: we steken met M Vastgoed ons hoofd niet in het zand, na het heengaan van Ignace. We blijven klanten op dezelfde manier en met dezelfde waarden bedienen. We zitten met een uitstekend team, dat zeer goed samenhangt. Er hoeft zich dus niemand zorgen te maken”, aldus Kevin Vandamme.