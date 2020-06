Aan corona aangepast hittenoodplan van kracht: wildzwemmers krijgen GAS-boete, volg druktebarometers en waak over kwetsbare bewoners Peter Lanssens

24 juni 2020

07u34 0 Kortrijk De eerste hittegolf van 2020 is tegen eind deze week mogelijk een feit. De stad activeert daarom een aan corona aangepast hittenoodplan. Grote drukte, in Kortrijk te volgen op De eerste hittegolf van 2020 is tegen eind deze week mogelijk een feit. De stad activeert daarom een aan corona aangepast hittenoodplan. Grote drukte, in Kortrijk te volgen op druktebarometers , is te vermijden. De politie treedt op waar nodig. Zoek geen verkoeling in de Leie of het kanaal Bossuit-Kortrijk. Ook huisdieren mogen er niet in het water. De politie schrijft GAS-boetes van 50 euro uit. Hou verder kwetsbare (buurt)bewoners en ouderen extra in de gaten.

Wildzwemmen kan gevaarlijk zijn, onder meer omdat koude onderstromen je spieren kunnen verkrampen. De stad en De Vlaamse Waterweg lieten eerder al bordjes ‘verboden te zwemmen’ plaatsen. Langs het kanaal Bossuit-Kortrijk is dat al zo sinds 2018. Maar sommigen trekken zich daar niets van aan en duiken toch de Leie of het kanaal in. Sportieve baantjeszwemmers kunnen met een verplichte inschrijving en reservatie, onder begeleiding van een redder en enkel op bepaalde tijdstippen wel in een afgebakende zwemzone in het kanaal terecht, ter hoogte van het openluchtzwembad Abdijkaai. Verder openen het subtropisch zwemparadijs Lago Weide en het openluchtbad Abdijkaai vanaf woensdag 1 juli.

Wie problemen heeft of ziet door de hitte en die niet zelf kan oplossen, kan tijdens de kantooruren van 9 tot 17 uur het meldpunt 1777 contacteren. Het meldpunt bereik je ook via 1777@kortrijk.be, de app 1777 of het meldingsnummer op www.kortrijk.be. Bij dringende gevallen bel je de politie op het nummer 1701 of het noodnummer 112. Je kan ook rechtstreeks naar het Sociaal Huis of een wijkcentrum bellen. Het is door de huidige coronamaatregelen nog niet mogelijk om verfrissing op te zoeken in de cafetaria van een wijk- of woonzorgcentrum. De stad gaat individueel telkens naar een oplossing op zoek.

Stadsmedewerkers die buiten werken, volgen tot en met vrijdag 26 juni een speciale zomerregeling. Ze werken van 5 tot 13 uur en nemen meer pauzes.

Honden

Honden hebben snel last van de warmte. Laat hen bij warm weer nooit achter in de auto. Een stilstaande auto wordt in de zon snel heet, ook al staan de ramen een stukje open. De gemeenschapswachten en politie houden een oogje in het zeil. Heb je andere huisdieren? Zorg dat ook zij koel drinkwater en de nodige beschutting tegen de zon hebben. Meer info: www.huisdierinfo.be/dieren-en-warm-weer.

Wie nog meer tips wil tegen de hitte, vindt info op www.warmedagen.be.