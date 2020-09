Aalbekenaar Harm Vanhoucke twee jaar langer bij Lotto Soudal: “Kijk uit naar mijn eerste Giro” Hans Fruyt

14 september 2020

16u11 0 Kortrijk Harm Vanhoucke (23) versierde bij Team Lotto-Soudal een nieuw contract. De klimmer uit Aalbeke verlengde bij de World Tourploeg met twee jaar en kan over enkele weken met een gerust gemoed aan de Ronde van Italië beginnen.

Voor volgend seizoen is Lotto-Soudal bezig met een verjonging van het team. Zo kan Sébastien Grignard doorstromen van het beloftenteam naar de World Tourploeg en wordt ook de Deen Andreas Kron aan de selectie toegevoegd. Ook de Australiër Harry Sweeny, vorig jaar winnaar van een etappe in de Rhône-Alpes Isère Tour en dit jaar actief bij het beloftenteam van Kurt Van De Wouwer, stroomt volgend jaar door naar de World Tourploeg. Harm Vanhoucke is al sedert juli 2018 aan de slag in dit team. Eind dit jaar loopt zijn contract af.

De man die samen met de verongelukte Bjorg Lambrecht de klimwedstrijden bij de beloften domineerde, blijft bij de Lotto-Soudalfamilie. Enkele degelijke uitslagen de voorbije maanden, na de hervatting van het seizoen, deden het vertrouwen van de ploegleiding in Vanhoucke groeien. “Door bloedarmoede was mijn debuutseizoen niet zoals ik had verwacht”, geeft Vanhoucke toe. “Ik kreeg tijd om terug te slaan. Dat is gelukt. Onder meer dankzij de samenwerking met trainer Paul Van Den Bosch.”

Ronde van Luxemburg

Recent mocht Vanhoucke aan het einde van de Tour de Poitou-Charentes de bergprijs mee naar huis nemen. Ook in de Tour de l’Ain, zijn eerste rittenkoers na de onderbreking door corona, scoorde hij met een twaalfde plaats in de eindstand goed. En in het korte voorjaar was hij in de Ruta del Sol in het eindklassement goed voor een tiende plaats. Dinsdag komt Vanhoucke aan de start van de Ronde van Luxemburg. Die vijfdaagse, op een normale kalender altijd in juni, gaat voor een keer niet van start met een korte (klim)proloog in Luxemburg-Stad. De openingsrit is een etappe over 133,5 km. Daarna volgen nog vier ritten. Vanhoucke staat volgende week dinsdag uiteraard ook aan de start van het Belgisch kampioenschap in Anzegem. Daarna trekt hij naar de Giro die van 3 tot 25 oktober wordt gereden. “Naar mijn Girodebuut kijk ik echt uit”, beweert Vanhoucke die eind vorig seizoen met de Vuelta zijn eerste grote ronde tot een goed einde bracht.