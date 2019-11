91,9 procent van bewoners voor behoud Cyriel Verschaevestraat: “We hebben geen nazi-sympathieën” Peter Lanssens

27 november 2019

15u19 0 Kortrijk 91,9 procent van de Cyriel Verschaevestraat in Marke is voor het behoud van de straatnaam. Dat blijkt uit een petitie. “Elk huis werd aangedaan en bevraagd”, zegt Jean-Marie Hellebuyck. “114 bewoners stemden voor het behoud, 10 bewoners onthielden zich, 1 bewoner was niet thuis.”

De stad laat de straatnaamcommissie een nieuwe naam zoeken omdat Cyriel Verschaeve een collaborateur van de ergste soort was, tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Er wonen geen fans of bewonderaars van Cyriel Verschaeve en ook geen mensen met nazi-sympathieën in onze straat”, vertelt Jean-Marie Hellebuyck. “Waarom dan het protest? Er is veel woede omdat de mensen hier niet werden ingelicht, laat staan geraadpleegd. De beslissing werd boven de hoofden genomen, op dictatoriale wijze. Men ziet tegen de administratieve rompslomp op. Vooral een aantal zelfstandigen zal er veel tijd en werk moeten in investeren. De burgemeester liet ondertussen weten dat de stad, lees de Kortrijkse belastingbetaler, de kosten op zich neemt. Nogal evident, want we zijn geen vragende partij om noodgedwongen volstrekt onnodige kosten te maken. Niettemin, er blijft ongewilde rompslomp. Geen kat weet trouwens nog wie Cyriel Verschaeve was. Niemand ligt er wakker van. Verschaeve is al lang dood en begraven en vooral vergeten. Door de recente aandacht komt hij nu weer bovendrijven. Het ware beter geweest hem stilletjes dood te zwijgen. We zijn hier allemaal pragmatische mensen en vinden dat de sop de kool en de kosten niet waard is. Kosten-batenanalyse, zeg maar. Maar nogmaals: we zijn geen extreemrechts tuig. Mijn eigen moeder en haar ouders en acht broers en zussen stonden tijdens de oorlog op het punt om geëxecuteerd te worden. We gaan dan ook akkoord dat de straatnaamkeuze voor Cyriel Verschaeve bijna 50 jaar geleden (door de toenmalige CVP, red.) op zijn zachtst gezegd ongelukkig was. Maar laat de naam nu zoals ze is en geef de mensen hun ‘peace of mind’ terug”, aldus Jean-Marie Hellebuyck.