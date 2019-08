909 GAS-boetes voor foutparkeren aan nieuw Kortrijks zwembad in 4 maanden: “Signalisatie is te misleidend” Peter Lanssens

07 augustus 2019

14u37 4 Kortrijk Sinds begin april zijn al 909 GAS-boetes van 58 euro voor fout parkeren en/of verkeerd rijden op het stadsdeel Weide uitgedeeld. De meeste overtreders zijn bezoekers van het zwembad Weide. Sommigen vinden de signalisatie verwarrend. “We zetten binnenkort een extra slagboom, nabij de ingang van het zwembad”, sust schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “Ook extra pijltjes kunnen.”

Een post van Harelbekenaar Michel Casseyas (46) over de parkeerproblemen daar kreeg ruim 400 likes en werd 200 keer gedeeld op Facebook. Om maar te zeggen dat het thema leeft. Maar wat is er nu aan de hand? Wie vanop de Burgemeester Lambrechtlaan (R36) de parking op het Mandelaplein wil oprijden, kan verward raken door de opstelling van het bord ‘P Kortrijk Weide’. Want het pijltje op het bord wijst naar de ingang van het zwembad Lago Weide. Maar daar mag je niet rijden. Je moet links meedraaien en zo de parking oprijden. Er staan verbods- en waarschuwingsborden genoeg. Toch is de verleiding groot om rechtstreeks naar de ingang van het zwembad te rijden. “De brede laan aan het zwembad nodigt uit om door te rijden”, zegt Michel Casseyas. “En van zodra je een paar meter te ver bent, krijg je een GAS-boete van 58 euro.”

Nummerplaatherkenning

De camerabewaking met nummerplaatherkenning is inderdaad onverbiddelijk. “Er lopen veel mensen tegen de lamp”, vervolgt Michel Casseyas. “Ik kreeg na mijn Facebookpost zeker 70 berichten van mensen die ook al een GAS-boete kregen. Het kan veel beter. Zo denken veel (groot)ouders dat ze hun kind(eren) pal aan de ingang van het zwembad mogen afzetten. Terwijl dat niet mag. Maak dat dan ook duidelijk. Of richt een kiss-and-ride-zone in, voor wie hier iemand wil afzetten en nadien weer ophalen. Ik weet wel dat er een groot ledscherm staat waarop je kan lezen dat doorrijden zonder vergunning niet mag. Maar toch: toen ik in de fout ging, scheen de zon net in het ledscherm en kon ik het niet lezen. De signalisatie is gewoon te misleidend. Punt uit.”

Eerste uur gratis

Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) benadrukt dat er genoeg borden staan. Toch steekt de stad wel een tandje bij. “We gaan binnenkort een extra slagboom zetten (die open kan voor vergunninghouders), zodat je niet meer tot aan het zwembad zelf kan rijden”, zegt Axel Weydts. “Mogelijk komen er ook pijltjes op het wegdek. Om chauffeurs naar de parking te leiden. Een kiss-and-ride-zone komt er niet. Veel mensen vergeten dat ook op de parking Weide het eerste uur parkeren gratis is. Je kan er met andere woorden gratis iemand afzetten en ook gratis iemand komen ophalen. Toch ook nog dit: slechts tien procent van de GAS-boetes voor fout parkeren daar wordt betwist. De meesten weten dus dat ze fout waren en mogen niet beweren dat ze niets gezien hebben. Ik blijf trouwens mijn standpunt verdedigen om het stadsdeel Weide zelf, met uitzondering van de parking centraal op het Mandelaplein, verkeersarm te houden. Er passeren daar veel fietsers en voetgangers, zoals aan jeugdcentrum Tranzit en evenementenhal Depart. Het kan niet dat er daar ook auto’s rijden.”