900 leerlingen in Don Boscocollege vragen aandacht voor recht op onderwijs Peter Lanssens

02 september 2019

13u55 4 Kortrijk Ruim 265 miljoen meisjes en jongens kunnen niet naar school in onze wereld. De ngo voor ontwikkelingssamenwerking VIA Don Bosco rolt tot de Internationale Dag van de Leerkracht op 5 oktober een campagne rond het recht op kwaliteitsvol onderwijs uit. Om aandacht voor het thema te vragen. De start van de campagne werd op de eerste schooldag kracht bijgezet met een (ludieke) actie op de speelplaats van het Don Boscocollege in Kortrijk, in aanwezigheid van 900 leerlingen.

Er werden maandagvoormiddag honderd levensgrote posters van jongeren uit Afrika, Latijns-Amerika en India in emoji-houding op de speelplaats van het Don Boscocollege getoond, met de duidelijke boodschap ‘waarom ik niet?’. Want het kan niet dat het recht op onderwijs, het is nochtans zo opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, in veel landen nog steeds niet vanzelfsprekend is. Ook honderd leerkrachten deden mee door in morphsuits (spandex kostuums) emoji-standbeelden te vormen. Om de leerlingen te sensibiliseren over het feit dat veel leeftijdsgenoten wereldwijd niet het geluk hebben om een nieuw schooljaar te starten.

400 miljoen kinderen leren amper iets bij

De 900 leerlingen sloten de actie zelf met een krachtig signaal af: door als groep in emoji-houding aandacht te vragen voor het recht op onderwijs. De ‘freeze voor onderwijs’ duurde een minuut. “We wisten niet dat zoveel jongeren niet naar school kunnen. We beseffen door deze actie nog meer hoeveel geluk we hebben dat we naar school mogen gaan”, zeggen de middelbare scholieren in koor. Nog een belangrijke slotbemerking door VIA Don Bosco: door gebrekkige infrastructuur en didactisch materiaal of onopgeleide leerkrachten leren bovendien ruim 400 miljoen kinderen die wereldwijd wél school lopen, amper iets bij. Zet toch tot nadenken aan.