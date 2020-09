90 per uur in bebouwde kom, tijdens achtervolging: “Ik vreesde mijn werk te verliezen” VHS

30 september 2020

11u41 0 Kortrijk Mohamed T. uit Leuze-en-Hainaut mag van de politierechter in Kortrijk ruim een maand niet met de wagen rijden voor een rist inbreuken. De man vluchtte voor de politie toen die hem aan de kant wou zetten.

Schade aan het voertuig van Mohamed T. trok de aandacht van de politie in Kortrijk. Toen de man aangemaand werd om te stoppen, duwde hij op het gaspedaal. Het kwam tot een achtervolging waarbij in de bebouwde kom een snelheid van 90 kilometer per uur werd genoteerd. Uiteindelijk zag T. het zinloze van zijn vluchtpoging in en ging hij toch aan de kant. De politie stelde vast dat zijn wagen verzekerd noch gekeurd was. “Ik was kort tevoren verhuisd en daardoor heb ik de documenten voor mijn verzekering en de keuring niet gekregen”, legde de man uit. Hij beweerde te zijn gevlucht voor de politie omdat hij vreesde zijn interimjob te verliezen. De rechter gaf hem een rijverbod van één maand en acht dagen, en een boete van 1.200 euro.