90-jarige arts dood aangetroffen in kasteeltje in Kortrijk: vermoedelijk familiaal drama Alexander Haezebrouck Peter Lanssens

05 april 2020

14u59 38 Kortrijk In Kortrijk werd een gerechtelijk onderzoek gestart naar aanleiding van het verdacht overlijden van een 90-jarige man. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Meer dan waarschijnlijk gaat het om een familiaal drama.



Het slachtoffer, Frans Debaillie (90) een oud neus- keel en oorarts, werd zondagochtend dood aangetroffen bij zijn woning. Dat is een kasteeltje in Hoog Mosscher in Kortrijk. Het parket vorderde een onderzoeksrechter. Het labo en het afstappingsteam van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) kwamen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Ook het parket en de onderzoeksrechter zijn ter plaatse gegaan. Het onderzoek is volop aan de gang. Mogelijk gaat het om een familiaal drama. Het parket wil voorlopig niet uitgebreider communiceren. Of iemand ondertussen aangehouden is voor de moord wil het parket ook niet communiceren.