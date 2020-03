9 coronapatiënten in AZ Groeninge, 3 op intensieve Peter Lanssens

18 maart 2020

11u43 320 Kortrijk Er worden momenteel negen coronapatiënten verzorgd in het ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk. Drie van hen liggen op de intensieve afdeling. “Er is niemand in kritieke toestand”, zegt woordvoerder Stefaan Lammertyn.

De coronapatiënten liggen allemaal op isolatie. In de spoeddienst is een extra wachtruimte open, voor mensen met vermoedens van corona. “We hebben alles onder controle. Er melden zich mensen aan, maar we worden niet onder de voet gelopen”, zegt Stefaan Lammertyn. De spoeddienst heeft isolatiekamers in onderdruk, die perfect veilig zijn. Er wordt wel bekeken om binnen de spoeddienst een soort ‘coronazone’ te creëren, volledig afgebakend en operationeel voor (mogelijke) coronapatiënten. Verzorgenden die in contact komen met gevallen van corona, dragen naast een schort en handschoenen altijd een FFP2-masker en een spatbril. Die plastic bril voorkomt dat als een patiënt hoest, er virusdeeltjes in het oogslijmvlies terechtkomen.

Respect

“Zorg goed voor elkaar. Probeer met zijn allen overeind te blijven”, geeft Stefaan Lammertyn nog mee. “Met het volle respect ook voor alle personeelsleden van AZ Groeninge. Artsen en verpleegkundigen staan paraat.”