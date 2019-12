9.828 lopers zamelen 108.793 euro in tijdens Warmathon in Kortrijk Alexander Haezebrouck

18 december 2019

20u33 0 Kortrijk Woensdag deden maar liefst 9.828 mensen mee aan de Warmathon aan de Lange Munte in Kortrijk. Allemaal liepen ze rondjes van drie kilometer voor hun goede doelen. In totaal zamelden ze een bedrag in van 108.793 (!) euro.

De eerste editie van de Warmathon dit jaar was met een deelnemersveld van 9.828 volledig volzet. Burgemeester Vincent Van Quickenborne gaf het startschot om 16.30 uur. De Warmathon kwam wat traag op gang, maar vanaf 18 uur was het er over de koppen lopen. Bezoekers konden niet parkeren aan Evolis, omdat het er te drassig was en moesten uitwijken naar de parking van de Xpo. Maar veel bezoekers kwamen met de fiets afgezakt naar de Warmathon. De Warmathon was de hele dag live te volgen op jongerenradiozender MNM. De lopers werden ook aangemoedigd door opzwepende muziek en MNM-dj’s Brahim en Tom De Cock. Donderdag vindt de tweede Warmathon plaats in Brussel vanaf 12 uur op de piste van het Koning Boudewijnstadion. Je kan je hiervoor nog steeds inschrijven. Er zijn ook plaatsen beschikbaar voor de Warmathon in Beringen en Antwerpen